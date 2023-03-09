《鍾之日記》３月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



受春節錯月、節後消費需求回落等影響，內地２月食品和非食品價格同比漲幅雙雙回落，當

月ＣＰＩ同比漲幅放緩至１％的一年低點，低於市場預期；２月ＰＰＩ同比跌１﹒４％，連續第

五個月下降，並創２７個月最大降幅。分析人士認為，ＣＰＩ回落超出預期，反映出需求改善或

許並不明顯，中國目前應提防通縮、而非通脹。而ＰＰＩ降幅擴大，主要由於去年同期俄烏衝突

爆發，令國際油價急，上年同期石油等行業對比基數走高影響。２月物價溫和可控為宏觀政策調

控拓展空間，未來數月新增信貸有可能持續大幅增長。



＊恒指失兩萬，滬指四連跌＊



美國公布的小非農（ＡＤＰ）數字，反映美國就業市場表現強勁，支持聯儲局繼續行緊縮貨

幣政策，但市場反應冷淡，似乎已消化本月議息或加息０﹒５％的可能性。內地２月通脹創一年

低位，ＰＰＩ連跌５個月，香江魚缸連跌兩日後，今早在兩萬關上好淡拉鋸，不過收市仍跌逾百

點。

恒指高開３１點，報２００８２，股市曾倒跌８４點，低見１９９６６，之後由跌轉升，最

多曾升７７點，高見２０１２９，但買盤未有跟進，大市升幅收窄，最終恒指半日收報２００９

。恒指下午２時後曾升１０５點，之後乏力掉頭向下，並且跌穿上午低位（１９９６６點），最

終收報１９９２５，跌１２５點或跌０﹒６３％，主板成交１０２９﹒３１億元。國企指數報

６６４９，跌７７點或跌１﹒１５％。恒生科技指數報３９３０，跌５８點或跌１﹒４６％。

媒體股大幅波動，電視廣播（００５１１）曾爆升３３﹒６％，收市倒跌近一成半；香港科

技探索（０１１３７）旗下ＨＫＴＶｍａｌｌ上月訂單總額跌２７％，收市轉插一成，今早也一

度曾勁升１３﹒２％；昨日急升３倍的邵氏兄弟（００９５３）今早一度再升２５﹒５％，全日

轉瀉２５﹒５％，為表現最差個股；有線寬頻（０１０９７）急跌１４﹒５％。

兩會期間滬深股市錄得四連跌，消費、白酒股領跌，半導體板塊則逆市揚升。滬綜指全日跌

０﹒２２％，報３２７６﹒０９點，深成指跌０﹒１６％，創業板指跌０﹒２１％。成交略為回

升，兩市成交７５６６億元人民幣，按日增５﹒３％，陸股通淨流出４１﹒７６億元人民幣，連

續第三日淨流出。

南華期貨股指期貨分析師王映稱，兩會定調多方結合來看整體穩健，並不會對股市造成明顯

打壓。後續市場仍將依賴於經濟、政策以及政府發言的增量信息拉動。如果後續２月數據現實體

現經濟增速提升，市場風險偏好將受提振，Ａ股仍有上漲機會。



＊２月ＣＰＩ低於預期，餐飲股失望回吐＊



內地２月食品和非食品價格同比漲幅雙雙回落，當月ＣＰＩ同比漲幅放緩至１％的一年低點

，低於市場預期。國家統計局指，在食品類別中，節後消費需求回落，加之天氣轉暖供給充足，

大部分鮮活食品價格均有所下降，其中豬肉和鮮菜價格分別下降１１﹒４％和４﹒４％，合計影

響ＣＰＩ下降約０﹒２８個百分點，佔ＣＰＩ總降幅五成多。

內地經濟數據反映經濟復甦速度不似預期，餐飲股沽壓顯著，海底撈（０６８６２）跌

４﹒５％；同系特海國際（０９６５８）插７﹒１％；頤海國際（０１５７９）跌７﹒３％；奈

雪的茶（０２１５０）插３﹒８％；九毛九（０９９２２）跌４﹒８％。

部分食品飲料股同樣向下，蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒１％，中國旺旺（００１５１）

跌２﹒６％，青啤（００１６８）跌１﹒８％，潤啤（００２９１）跌１％，達利食品

（０３７９９）跌３﹒６％。



＊荷蘭祭出新管制，中芯反覆偏弱＊



荷蘭擬加入美國行列，計劃對中國實施新的半導體技術出口限制。荷方亦主張歐盟成員國採

取與一致政策，以展現歐盟團結。中國外交部發言人毛寧對此回應稱，堅決反對荷蘭以行政手段

干預和限制中國和荷蘭企業的正常經貿往來，已向荷蘭提出交涉。

內地晶片龍頭中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）相關工作人員對此表示，公司

目前生產運營正常，目前並未收到相關通知。不過業界預期，相關設備多用於成熟製程產能擴張

，因申請出口許可需要時間，預料中芯成熟製程擴產也將再度出現延宕。中芯全日小跌０﹒１％

，報１６﹒４８元，四連跌。

其他半導體股個別走勢，華虹（０１３４７）升１﹒１％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）升

０﹒１％，宏光半導體（０６９０８）挫近３％。

美國去年對華實施先進晶片技術制裁，德勤ＴＭＴ行業管理諮詢合夥人陳淑嫻預計，中國晶

片行業需時突破樽頸，但預計未來幾年會加速發展。她指，中國目前的ＡＩ（人工智能）技術領

先全球，有關優勢一定程度上有助中國晶片行業短期內加快追趕步伐。該行推算，未來５年中國

的功率半導體市場將以４﹒５％的複合年增長率（ＣＡＧＲ）持續增長。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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