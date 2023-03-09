《經濟通通訊社９日專訊》面對美國的施壓，荷蘭預計夏季前，限制部分晶片製造設備對華

出口，以阻止中國獲得關鍵的半導體技術。

據荷蘭外貿部長周三（８日）發給議員的信函，基於國家和國際安全的理由，荷蘭政府擬提

議限制浸沒式ＤＵＶ光刻機的出口，這意味著對最尖端光刻機出口管制進一步收緊，而這類產品

恰好是生產全球最先進晶片的關鍵。

按市值計算，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）是歐洲最大科技公司，也是全球某些光

刻系統的唯一製造商。雖然ＡＳＭＬ長期以來一直被禁止向中國企業出售其最先進的技術（極紫

外光刻），但最新的提案等於是把比極紫外光刻更低一檔的產品也禁止了。



＊新出口管制只針對「最先進的」工具，或未達美國要求＊



ＡＳＭＬ周三在另一份聲明中表示，這些措施將不會對２０２３年或更長時期的財務展望產

生重大影響。但該公司稱，其最先進的ＤＵＶ系統需要申請出口許可。

ＡＳＭＬ表示，重要的是要考慮到額外的出口管制並不適用於所有浸沒式光刻工具，而是只

針對「最先進的」工具。該公司稱尚未就所謂「最先進」的確切定義獲得指導意見。

如果ＡＳＭＬ所言屬實，那麼荷蘭的新規定可能達不到美國對本國晶片設備行業施加的限制

標準。ＡＳＭＬ的美國競爭對手目前的經營受到多項制約，包括機器可以生產甚麼產品，以及是

否可以派人到中國工作。（ｊｔ）

