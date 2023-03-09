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AH股新聞

09/03/2023 12:03

【大國博弈】荷蘭推新出口管制，ＡＳＭＬ：不適用於所有光刻設備

　　《經濟通通訊社９日專訊》荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）９日上午發布聲明表示，
ＡＳＭＬ預計必須申請許可證方可出口ＤＵＶ設備，不過，新的出口管制措施並不針對所有浸沒
式光刻系統，先進程度相對較低的浸沒式光刻系統已能很好滿足成熟制程為主的客戶的需求。
　　據外電報道，荷蘭外貿部長周三（８日）發給議員的信函表示，基於國家和國際安全的理由
，荷蘭政府擬提議限制浸沒式ＤＵＶ光刻機的出口，這意味著對最尖端光刻機出口管制進一步收
緊，而這類產品恰好是生產全球最先進晶片的關鍵。（ｊｔ）

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