《經濟通通訊社９日專訊》今日是全國兩會召開後的第四個交易日，Ａ股市場早段整體表現

不太理想，市場情緒也相對較為低迷。盤面上，消費板塊和科技股雙雙下挫，拖累滬綜指下跌，

滬指半日收報３２７３﹒２２，跌０﹒３１％；深成指下跌０﹒１８％；創業板指則小幅上漲

０﹒０３％。

兩市半日成交維持較低水平，共計４５８２億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加

３％。外資繼續流出，陸股通半日淨流出３７億元。

值得注意的是，２月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１％，為２０２２年２月以來

的一年最低，亦大幅低於預期漲１﹒９％，反映經濟復甦遠未達到預期，再加上美國加息預期上

升，兩大因素合力拖累大市氣氛。



＊白酒股帶頭跌＊



中國快速放寬防疫措施，預期帶來經濟上的報復性反彈，但從１％的ＣＰＩ數據來看，內需

修復遠遠差過外界預估。有分析人士認為，ＣＰＩ反映出終端需求改善並不明顯，中國目前應提

防通縮而非通脹。消費旅遊股受影響，嶺南控股（深：０００５２４）挫２﹒９％，國旅聯合

（滬：６００３５８）跌２﹒６％，同慶樓（滬：６０５１０８）、中青旅

（滬：６００１３８）同跌２﹒３％。

白酒股受消費疲弱訊號及陸股通流出兩大消息夾擊，帶頭下跌，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌４﹒１％，老白干酒（滬：６００５５９）跌３﹒６％，酒鬼酒

（深：０００７９９）挫２﹒９％，五糧液（深：０００８５８）跌２％，貴州茅台

（滬：６００５１９）軟０﹒８％。



＊航運指數復甦，航運股開動＊



波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）結束八周連跌走勢，最新漲２﹒２％，報１３２７點，為連

續第十四個交易日上漲，該指數在過去一個月內累漲１２０％。Ａ場航運股拉漲，招商輪船

（滬：６０１８７２）上漲６﹒８％，中遠海能（滬：６０００２６）升４﹒１％，招商南油

（滬：６０１９７５）走高２﹒６％，寧波遠洋（滬：６０１０２２）上漲１﹒１％，中遠海特

（滬：６００４２８）揚０﹒８％。（ｅｙ）

