《經濟通通訊社９日專訊》受春節錯月、節後消費需求回落等影響，內地２月食品和非食品

價格同比漲幅雙雙回落，當月ＣＰＩ同比漲幅放緩至１％的一年低點，低於市場預期；２月

ＰＰＩ受上年同期對比基數較高的影響，同比跌１﹒４％，連續第五個月下降，並創２７個月最

大降幅。分析人士認為，ＣＰＩ回落超出預期，反映出需求改善或許並不明顯，中國目前應提防

通縮、而非通脹。

內地通脹回落至一年低，加上美聯儲鷹派作風嚇怕投資者，兩會期間滬深股市錄得四連跌，

消費、白酒股領跌，半導體板塊則逆市揚升。滬綜指全日跌０﹒２２％，報３２７６﹒０９點，

深成指跌０﹒１６％，創業板指跌０﹒２１％。

成交略為回升，兩市成交７５６６億元（人民幣．下同），按日增５﹒３％，陸股通淨流出

４１﹒７６億元，連續第三日淨流出。

南華期貨股指期貨分析師王映稱，兩會定調多方結合來看整體穩健，並不會對股市造成明顯

打壓。後續市場仍將依賴於經濟、政策以及政府發言的增量信息拉動。如果後續２月數據現實體

現經濟增速提升，市場風險偏好將受提振，Ａ股仍有上漲機會。



＊憧憬再有國策扶持，半導體板塊再炒作＊



荷蘭政府擬在夏季之前限制浸沒式ＤＵＶ光刻機對中國的出口，這意味著對最尖端光刻機出

口管制進一步收緊，不過，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）發布聲明表示，預計必須申請

許可證方可出口ＤＵＶ設備，不過，新的出口管制措施並不針對所有浸沒式光刻系統。內地芯片

龍頭－－中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）投資者關係部相關工作人員對此表示，

公司目前生產運營正常，目前並未收到相關通知。

半導體板塊再炒作國產替代概念，上海新陽（深：３００２３６）急升１１﹒６％，金海通

（滬：６０３０６１）漲停，芯朋微（滬：６８８５０８）升７﹒４％，富滿微

（深：３００６７１）升４﹒６％，八億時空（滬：６８８１８１）、安集科技

（滬：６８８０１９）齊升３﹒６％，樂鑫科技（滬：６８８０１８）升１﹒３％。

波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）結束八周連跌走勢，最新漲２﹒２％，報１３２７點，為連

續第十四個交易日上漲。航運概念漲幅居前，招商輪船（滬：６０１８７２）升９﹒４％，中遠

海能（滬：６０００２６）升８﹒６％，招商南油（滬：６０１９７５）升４﹒８％，中遠海特

（滬：６００４２８）升２﹒１％。



＊經濟復甦不似預期，消費板塊齊回吐＊



２月份居民消費價格環比有所下降，同比漲幅回落。數據反映消費復甦遠未及預期，消費股

有回吐，西安飲食（深：０００７２１）跌５﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌

４﹒７％，西安旅遊（深：０００６１０）跌４﹒４％，同慶樓（滬：６０５１０８）跌

３﹒７％，全聚德（深：００２１８６）跌３﹒３％，國旅聯合（滬：６００３５８）、中青旅

（滬：６００１３８）回吐近３％。

白酒股受消費疲弱訊號及陸股通流出兩大消息夾擊，帶頭下跌，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌４﹒３％，老白干酒（滬：６００５５９）跌２﹒６％，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌１﹒８％，五糧液（深：０００８５８）跌０﹒７％。

據外電引述知情人士透露，至少有四家大型冶煉廠計劃向倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）在亞洲

的倉庫交付總計２﹒３萬至４﹒５萬噸精煉銅。銅出口激增證實了中國經濟回升乏力，銅市場庫

存近期大漲，銅業股走弱，紫金礦業（滬：６０１８９９）跌０﹒９％，銅陵有色

（深：０００６３０）、雲南銅業（深：０００８７８）跌０﹒３％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１９﹒８５ －０﹒３５

上證綜合指數 ３２７６﹒０９ －０﹒２２ ３２８８﹒００

深證綜合指數 ２１１３﹒３３ －０﹒０７ ４２７８﹒００

上證Ｂ股指數 ２９７﹒１６ ＋０﹒１９ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １２１４﹒４２ ＋０﹒１７ ０﹒４５

上證１８０指數 ８５１１﹒１９ －０﹒５６

上證３８０指數 ５９９２﹒０４ ＋０﹒０２

深證成份指數 １１５７９﹒９９ －０﹒１６

中小創新指數 ２４８４﹒８７ ０﹒００

深圳創業板指數 ２３７２﹒６８ －０﹒２１

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