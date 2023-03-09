《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒５８％，報８５０９﹒３６點，上證

３８０指數半日跌０﹒０４％，報５９８８﹒３４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４億元，賣盤超買盤，淨流出

１４億元。

外資連續兩日流出後，今早再見加劇流走，目前透過陸股通流出３８億元人民幣。白酒股盤

中跌幅擴大，舍得酒業（滬：６００７０２）瀉４﹒１％，口子窖（滬：６０３５８９）挫

２﹒５％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒８％，今世緣（滬：６０３３６９）跌

１﹒９％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌逾１％。

中國未來幾周將出口大量的銅。據外電引述知情人士透露，至少有四家大型冶煉廠計劃向倫

敦金屬交易所（ＬＭＥ）在亞洲的倉庫交付總計２﹒３萬至４﹒５萬噸精煉銅。銅業股走弱，紫

金礦業（滬：６０１８９９）跌０﹒７％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌０﹒７％，江西銅

業（滬：６００３６２）跌０﹒１％。

波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）結束八周連跌走勢，最新漲２﹒２％，報１３２７點，為連

續第十四個交易日上漲，該指數在過去一個月內累漲１２０％。航運股拉漲，招商輪船

（滬：６０１８７２）上漲６﹒８％，中遠海能（滬：６０００２６）升４﹒１％，招商南油

（滬：６０１９７５）走高２﹒６％，中遠海特（滬：６００４２８）揚０﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

