《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５６％，報８５１１﹒１９點，上

證３８０指數收升０﹒０２％，報５９９２﹒０４點。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６６６，較上個交易日跌１４１點子，

三連貶，創２０２２年１２月２９日以來逾２個月新低。造紙股今日大跌，仙鶴股份

（滬：６０３７３３）挫逾２％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌１﹒６％，山鷹國際

（滬：６００５６７）跌０﹒８％，博匯紙業（滬：６００９６６）跌１﹒２％。

中國未來幾周將出口大量的銅。據外電引述知情人士透露，至少有四家大型冶煉廠計劃向倫

敦金屬交易所（ＬＭＥ）在亞洲的倉庫交付總計２﹒３萬至４﹒５萬噸精煉銅。銅業股走弱，紫

金礦業（滬：６０１８９９）跌０﹒９％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌０﹒４％。

波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）結束八周連跌走勢，最新漲２﹒２％，報１３２７點，為連

續第１４個交易日上漲，該指數在過去一個月內累漲１２０％。航運股拉漲，招商輪船

（滬：６０１８７２）上漲９﹒４％，中遠海能（滬：６０００２６）升８﹒６％，招商南油

（滬：６０１９７５）走高４﹒８％，中遠海特（滬：６００４２８）揚２﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

