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AH股新聞

09/03/2023 15:13

《滬股通》上證１８０收跌０﹒５６％，上證３８０升０﹒０２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５６％，報８５１１﹒１９點，上
證３８０指數收升０﹒０２％，報５９９２﹒０４點。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６６６，較上個交易日跌１４１點子，
三連貶，創２０２２年１２月２９日以來逾２個月新低。造紙股今日大跌，仙鶴股份
（滬：６０３７３３）挫逾２％，岳陽林紙（滬：６００９６３）跌１﹒６％，山鷹國際
（滬：６００５６７）跌０﹒８％，博匯紙業（滬：６００９６６）跌１﹒２％。
　　中國未來幾周將出口大量的銅。據外電引述知情人士透露，至少有四家大型冶煉廠計劃向倫
敦金屬交易所（ＬＭＥ）在亞洲的倉庫交付總計２﹒３萬至４﹒５萬噸精煉銅。銅業股走弱，紫
金礦業（滬：６０１８９９）跌０﹒９％，白銀有色（滬：６０１２１２）跌０﹒４％。
　　波羅的海乾散貨指數（ＢＤＩ）結束八周連跌走勢，最新漲２﹒２％，報１３２７點，為連
續第１４個交易日上漲，該指數在過去一個月內累漲１２０％。航運股拉漲，招商輪船
（滬：６０１８７２）上漲９﹒４％，中遠海能（滬：６０００２６）升８﹒６％，招商南油
（滬：６０１９７５）走高４﹒８％，中遠海特（滬：６００４２８）揚２﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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