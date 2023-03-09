《經濟通通訊社９日專訊》深證成指半日跌０﹒１８％，報１１５７７﹒５８點，深證中小

創新指數半日跌０﹒３８％，報２４７５﹒５１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４２﹒０２億元，賣盤超買盤，

淨流出２２﹒０２億兀。

國家統計局公布，受節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，居民消費價格環比有所

下降，同比漲幅回落。通脹數據反映消費復甦遠未及預期，西安飲食（深：０００７２１）挫

３﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）挫２﹒９％，西安旅遊（深：０００６１０）跌

２﹒５％，全聚德（深：００２１８６）跌１﹒９％。

近期內地迎來流感高峰期，西安市周三（８日）發布「流感大流行應急預案」引發社會關注

。新冠藥概念股重新振作，普洛藥業（深：０００７３９）升０﹒７％，以岭藥業

（深：００２６０３）升０﹒２％，樂普醫療（深：３００００３）升０﹒５％。

荷蘭政府擬在夏季之前限制浸沒式ＤＵＶ光刻機對中國的出口，這意味著對最尖端光刻機出

口管制進一步收緊，將限制出口範圍擴大至比極紫外光刻機更低一檔的產品。半導體板塊再炒作

國產替代概念，上海新陽（深：３００２３６）上漲１２﹒２％，富滿微（深：３００６７１）

走高４﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

