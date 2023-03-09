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AH股新聞

09/03/2023 15:13

《深股通》深成指收跌０﹒１６％，中小創新指無升跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》深證成指今日收跌０﹒１６％，報１１５７９﹒９９點，深證中
小創新指數無升跌，報２４８４﹒８７點。
　　蘋果概念股逆市走強，鵬鼎控股（深：００２９３８）漲３﹒２％，立訊精密
（深：００２４７５）升０﹒５％，京東方Ａ（深：０００７２５）升０﹒２％，ＴＣＬ中環
（深：００２１２９）升０﹒５％，東山精密（深：００２３８４）升逾１％，深南電路
（深：００２９１６）升０﹒２％，領益智造（深：００２６００）升０﹒５％，華工科技
（深：０００９８８）升１﹒２％。
　　荷蘭政府擬在夏季之前限制浸沒式ＤＵＶ光刻機對中國的出口，這意味著對最尖端光刻機出
口管制進一步收緊，將限制出口範圍擴大至比極紫外光刻機更低一檔的產品。半導體板塊再炒作
國產替代概念，上海新陽（深：３００２３６）上漲１１﹒６％，富滿微（深：３００６７１）
走高４﹒６％。
　　國家統計局公布，受節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，居民消費價格環比有所
下降，同比漲幅回落。通脹數據反映消費復甦遠未及預期，西安飲食（深：０００７２１）挫
５﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）挫４﹒７％，西安旅遊（深：０００６１０）跌
４﹒４％，全聚德（深：００２１８６）跌３﹒３％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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