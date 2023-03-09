  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/03/2023 09:53

《Ａ股焦點》西安罕發流感應急預案，必要時或封控，新冠藥股跑出

　　《經濟通通訊社９日專訊》近期內地迎來流感高峰期，西安市周三（８日）發布「流感大流
行應急預案」引發社會關注，其中關於「二級響應的應急措施」中提到，必要時，在疫情暴發和
流行地區依法採取停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展
人群聚集活動。
　　預案稱，根據流感的波及範圍和危害程度，將流感大流行的應對過程劃分為３個階段，即應
對準備階段、應急響應階段、恢復評估階段。在應急響應階段，若啟動「一級響應」，可根據流
感大流行在全市的波及範圍及嚴重程度，實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施。
　　新冠藥概念股重新振作，神州細胞（滬：６８８５２０）漲２﹒１％，普洛藥業
（深：０００７３９）升１﹒３％，上海醫藥（滬：６０１６０７）、華海藥業
（滬：６００５２１）、以岭藥業（深：００２６０３）、華潤雙鶴（滬：６０００６２）升近
１％，樂普醫療（深：３００００３）升０﹒５％，天士力（滬：６００５３５）升０﹒５％，
中國醫藥（滬：６０００５６）升０﹒４％，復星醫藥（滬：６００１９６）彈０﹒３％。
　　旅遊股則跌幅顯著，中青旅（滬：６００１３８）挫２﹒１％，黃山旅遊
（滬：６０００５４）跌１﹒５％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌１﹒４％，宋城演藝
（深：３００１４４）跌１﹒３％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌１﹒２％，中國中免
（滬：６０１８８８）跌１﹒１％。（ｊｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金