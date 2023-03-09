《經濟通通訊社９日專訊》近期內地迎來流感高峰期，西安市周三（８日）發布「流感大流

行應急預案」引發社會關注，其中關於「二級響應的應急措施」中提到，必要時，在疫情暴發和

流行地區依法採取停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展

人群聚集活動。

預案稱，根據流感的波及範圍和危害程度，將流感大流行的應對過程劃分為３個階段，即應

對準備階段、應急響應階段、恢復評估階段。在應急響應階段，若啟動「一級響應」，可根據流

感大流行在全市的波及範圍及嚴重程度，實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施。

新冠藥概念股重新振作，神州細胞（滬：６８８５２０）漲２﹒１％，普洛藥業

（深：０００７３９）升１﹒３％，上海醫藥（滬：６０１６０７）、華海藥業

（滬：６００５２１）、以岭藥業（深：００２６０３）、華潤雙鶴（滬：６０００６２）升近

１％，樂普醫療（深：３００００３）升０﹒５％，天士力（滬：６００５３５）升０﹒５％，

中國醫藥（滬：６０００５６）升０﹒４％，復星醫藥（滬：６００１９６）彈０﹒３％。

旅遊股則跌幅顯著，中青旅（滬：６００１３８）挫２﹒１％，黃山旅遊

（滬：６０００５４）跌１﹒５％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌１﹒４％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌１﹒３％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌１﹒２％，中國中免

（滬：６０１８８８）跌１﹒１％。（ｊｔ）

