《經濟通通訊社９日專訊》有消息指，廣東省遲遲未宣布汽車降價，是因為廣汽集團

（０２２３８）（滬：６０１２３８）要來個大動作，降幅要達到全國最高，部分車型五折。內

地《第一財經》今日引述廣汽集團相關負責人表示，有關消息不屬實。（ｓｌ）

