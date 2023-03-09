《經濟通通訊社９日專訊》有消息指，廣東省遲遲未宣布汽車降價，是因為廣汽集團
（０２２３８）（滬：６０１２３８）要來個大動作，降幅要達到全國最高，部分車型五折。內
地《第一財經》今日引述廣汽集團相關負責人表示，有關消息不屬實。（ｓｌ）
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09/03/2023 18:01
《汽車新勢力》廣汽集團否認打五折促銷傳聞：消息不屬實
《經濟通通訊社９日專訊》有消息指，廣東省遲遲未宣布汽車降價，是因為廣汽集團
（０２２３８）（滬：６０１２３８）要來個大動作，降幅要達到全國最高，部分車型五折。內
地《第一財經》今日引述廣汽集團相關負責人表示，有關消息不屬實。（ｓｌ）
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