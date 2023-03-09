《經濟通通訊社９日專訊》深圳市交通運輸局獲近日制定出台《交通基礎設施建設高質量發

展三年行動計劃（２０２３－２０２５）》，將在交通基礎設施建設中大力推進「四新技術」、

ＢＩＭ技術、建築工業化、綠色建造、智慧工地等智慧應用，其中在「裝配式技術」應用方面，

到２０２５年，全市橋樑上部結構裝配率不低於６５％、下部結構裝配率不低於４５％。

《行動計劃》要點包括全面推廣「四新技術」，即大力推廣３Ｄ智能攤鋪、裝配式橋樑一體

化安裝、礦山法隧道全機械化施工等新工藝；全面普及數控鋼筋加工、焊接機器人等先進建造裝

備；廣泛應用超高性能混凝土、纖維增強復合塑料等新材料；全面使用北斗精準定位系統、無人

機、虛擬建造、激光掃描、數字化可視平台等新技術；全面推廣裝配式技術，對於標準化程度高

、對交通出行影響大的佔道施工以及工期較短、要求快速建造的工程，倡導採用模塊化建築。



＊加快建設智慧工地 推進智能安全帽等應用＊



其他要點還有以智慧應用提升高質量發展效率，推進ＢＩＭ技術深度應用，鼓勵基於自主可

控ＢＩＭ圖形平台的正向設計工具軟件研發；研究制定全過程模型可編輯、可更新的ＢＩＭ「活

模」管理指南；深化已有智慧建設平台建設並全面使用，推動基於ＢＩＭ的投資項目「一模多用

」；推動所有新建（立項、核准備案）工程項目辦理規劃許可、施工許可、竣工驗收各審批報建

環節提交ＢＩＭ模型，政府投資項目應使用國產ＢＩＭ軟件報建。

全面加快智慧工地建設。建立項目級的數字管理中心，分步推進智能安全帽、設備碼、車輛

盲區監測、電子圍欄、ＡＩ攝像頭、高速局域網等智慧應用的落地使用；全面建設智能視頻監控

一張網，對工地形成「智慧化、全方位、無死角」監測；採用新型數字化工程管理模式，基於網

絡、雲平台等技術開展智能化生產管控。



＊加強主要建築材料質量追溯系統 加快發展綠色建造＊



以原材把關築牢高質量發展基石，加強原材入場管理，建立混凝土、鋼材等主要原材料和盾

構管片等半成品、成品二維碼質量追溯系統，持續開展原材使用大檢查，加大劣質材料的打擊力

度。強化對違法使用不合格品、缺陷品的快速應急處理能力。

以綠色建造提升高質量發展內涵，加快發展綠色建造。推廣綠色施工模式，推廣永臨結合施

工，降低施工階段資源使用強度、能源能耗強度；編制施工階段減量排放方案。強化源頭排放核

准，落實限額排放技術規範要求以及工地源頭治超措施等。（ｓｌ）

