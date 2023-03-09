《經濟通通訊社９日專訊》青島市全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目昨日舉行簽約儀式

。該項目選址青島水務集團百發海水淡化廠內，由青島水務集團海水淡化公司與禮思（上海）科

技公司共同完成，從海水淡化濃鹽水中提取有價值元素鋰，為提取鋰資源開闢新路徑，預計１２

月底正式投產運行。

據介紹，鋰廣泛應用於電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、製冷液、核工業及光電等行業，目前鋰

資源開發主要以鹽湖鹵水及偉晶岩型鋰礦為主。因可開採資源少、可開採地區無工業用電、開發

過程固體廢料處理成本高等原因，中國鋰資源對外依存度高達７４﹒５％，預計２０２５年中國

鋰資源自給率僅９﹒６％，鋰資源長期處於供不應求狀態。



＊緩解鋰資源嚴重依賴進口問題＊



海水中儲有２３００億噸鋰資源，且海水作為一種非傳統資源，不受地緣政治限制，可將海

水提鋰應用場景拓展至直接利用海水的沿海電廠、工業項目，業務全面拓展後，將有助中國鋰資

源自主可控，緩解鋰資源嚴重依賴進口的問題，並將延展海水淡化產業鏈條，推動產業集聚發展

，具有重要的戰略意義和現實意義。

青島水務集團海水淡化公司與禮思（上海）科技公司２０２１年５月簽署戰略合作協議，並

於２０２１年１２月在青島水務集團百發海水淡化廠啟動濃鹽水提鋰中試試驗，２０２２年完成

兩輪中試試驗，試驗效果較好，具備商業化運行條件，目前已完成項目建設與商業合作方案。

下一步，青島市將以規模化利用海水淡化項目為依托，加快謀劃建設海水淡化專業園區，進

一步延鏈、補鏈、強鏈，推動海水淡化全產業鏈協同發展，積極爭創國家海水淡化示範區。

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