《經濟通通訊社９日專訊》抖音電商發布公示，《抖音電商創作者價格宣傳行為規範》經修

訂後正式生效。規範明確要求，創作者在推廣商品前，有義務核實其售賣價格、被比較價格、價

保服務等與價格相關的宣傳信息，確保明碼標價，確保宣傳信息真實、客觀、準確，不得進行虛

假或引人誤解的描述。

如因創作者虛假宣傳行為導致消費者合法權益受損，與提供該商品或服務的商家承擔連帶責

任。若消費者舉證有效，經平台認定商家無過錯，由創作者承擔虛假宣傳責任。



＊比價須展示相關證明憑證＊



「被比較價格」指創作者以比價方式宣傳商品優惠力度時，所宣傳優惠前的價格。針對消費

者負面反饋較多的「虛構被比較價格」，規範規定：創作者宣傳被比較價格，須在直播間或視頻

中展示被比較價格的相關證明憑證；或通過「商品參考價」功能發布參考價後，在直播間展示該

信息。同時，創作者應保證其宣傳價格真實準確，與展示的價格證明憑證或商品參考價保持一致

。

直播間或視頻展示被比較價格的證明憑證，平台只支持商品吊牌價、官網零售價、商品定價

、廠商建議零售價。通過「商品參考價」功能發布參考價，商家需事先上傳對應價格憑證，由平

台審核。創作者不得使用無依據或無從比較的價格，作為折價減價的計算基準或被比較價格。



＊宣傳價格時不得扮衝突扮砍價＊



規範同時規定，商品價格宣傳時，不得利用家庭或團隊矛盾、與品牌方砍價等行為進行演戲

炒作。演戲炒作行為包括但不限於：故意撕扯推搡、摔東西、爭吵、大喊大叫等惡意衝突；與「

商家」或「品牌方」砍價、要求加贈商品或贈品，製造衝突改低價以展示「讓利優惠」的行為；

演繹離婚、出軌、婆媳矛盾、家暴、斥責敗家等家庭成員沖突矛盾的行為；以直播連咪形式，炒

作衝突矛盾劇情，或演繹煽動粉絲惡意舉報、惡意差評等強迫改低價的行為。

另外，對多ＳＫＵ商品，創作者需明確告知所展示商品規格對應的價格。宣傳商品提供價格

保護服務之前，創作者應確保商家能夠及時兌現，不得私自承諾。（ｓｌ）

