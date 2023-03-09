《經濟通通訊社９日專訊》北京市市場監督管理局微信發文，該局黨組成員、副局長鄧慧敏

近日帶領公平競爭處、登記註冊處負責人到抖音集團調研。

調研組參觀了抖音集團企業展廳，了解企業的業態發展和商業模式，聽取了企業在價格合規

、登記註冊、直播帶貨業態發展等方面的介紹，就如何更好理解和執行《明碼標價和禁止價格欺

詐規定》，針對企業現場提出的問題開展了指導。



＊抖音集團感謝當局及時上門指導＊



抖音集團對市場監管部門及時指導和上門服務表示感謝，通過調研交流，為進一步深化政企

合作，合力規範直播帶貨行業價格行為，方便個體網店經營者辦理市場主體登記，奠定了良好基

礎。

國家市場監督管理總局去年出台《明碼標價和禁止價格欺詐規定》，要求經營者遵循公開、

公平、誠實信用原則，不得利用價格手段侵犯消費者和其他經營者的合法權益、擾亂市場價格秩

序。

抖音電商今日發布公示，《抖音電商創作者價格宣傳行為規範》經修訂後正式生效，內容包

括創作者推廣商品前需核實其售賣價格、被比較價格、價保服務等與價格相關的宣傳信息，確保

明碼標價，所宣傳信息真實、客觀、準確等，若因創作者虛假宣傳導致消費者合法權益受損，將

與提供該商品或服務的商家承擔連帶責任。（ｓｌ）

