《經濟通通訊社９日專訊》２０２３年２月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲１％，

為２０２２年２月以來的一年最低，大幅低於預期的漲１﹒９％，漲幅比上月回落１﹒１個百分

點。對此，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，２月份，受節後消費需求回落、市場供應

充足等因素影響，居民消費價格環比由上月上漲０﹒８％轉為下降０﹒５％，同比漲幅回落較多

，主要是春節錯月，上年同期對比基數較高。



＊豬價環比大跌一成一，機票降價一成二＊



從環比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒８％轉為下降０﹒５％。其中，食品價格由上月上漲

２﹒８％轉為下降２﹒０％，影響ＣＰＩ下降約０﹒３８個百分點。食品中，節後消費需求回落

，加之天氣轉暖供給充足，大部分鮮活食品價格均有所下降，其中豬肉和鮮菜價格分別下降

１１﹒４％和４﹒４％，合計影響ＣＰＩ下降約０﹒２８個百分點，佔ＣＰＩ總降幅五成多；鮮

果、雞蛋、水產品、牛羊肉和禽肉類價格降幅在０﹒４％－４﹒３％之間；糧食和食用油等食品

價格基本穩定。非食品價格由上月上漲０﹒３％轉為下降０﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１３

個百分點。非食品中，大部分服務價格節後出現季節性回落，其中飛機票、交通工具租賃費和旅

游價格分別下降１２﹒０％、９﹒５％和６﹒５％，電影及演出票、美發、家庭服務、寵物服務

等價格降幅在１﹒７％－５﹒６％之間。



＊食品價格同比大幅回落，鮮菜和水產品價格轉降＊



從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒０％，漲幅比上月回落１﹒１個百分點。同比漲幅回落較多，主

要是春節錯月，上年同期對比基數較高。其中，食品價格上漲２﹒６％，漲幅比上月回落３﹒６

個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４８個百分點。食品中，薯類、鮮果、雞蛋和禽肉類價格分別

上漲１４﹒４％、８﹒５％、７﹒９％和６﹒４％，漲幅均比上月有所回落；豬肉價格上漲

３﹒９％，漲幅回落７﹒９個百分點；糧食和食用油價格分別上漲２﹒７％和６﹒４％，漲幅基

本穩定；鮮菜和水產品價格由漲轉降，降幅分別為３﹒８％和１﹒５％。非食品價格上漲

０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５０個百分點。非食品中，

服務價格上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，其中飛機票和旅游價格分別上漲

１９﹒９％和３﹒０％，漲幅均回落較多；能源價格上漲０﹒６％，漲幅比上月回落２﹒４個百

分點，其中汽油和柴油價格分別上漲０﹒４％和０﹒３％，漲幅分別回落５﹒１和５﹒６個百分

點；扣除能源的工業消費品價格上漲０﹒５％，漲幅基本穩定。



