《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）

同比下降１﹒４％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點，創２０２０年１１月以來的逾兩年最大，

亦大於市場預期的跌１﹒３％。統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，２月份工業企業生產恢

復加快，市場需求有所改善，ＰＰＩ環比由上月下降０﹒４％轉為持平；同比降幅擴大，主要是

受上年同期石油等行業對比基數走高影響。



＊市場需求有所改善，ＰＰＩ環比由降轉為持平＊



從環比看，ＰＰＩ由上月下降０﹒４％轉為持平。其中，生產資料價格由下降０﹒５％轉為

上漲０﹒１％；生活資料價格下降０﹒３％，降幅與上月相同。輸入性因素推動國內石油相關行

業價格上行，其中石油和天然氣開採業價格上漲１﹒７％，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲

０﹒６％。金屬相關行業市場預期向好、需求有所恢復，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲

１﹒７％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒０％。煤炭生產穩定，加之氣溫回升採暖用

煤需求減少，煤炭開採和洗選業價格下降２﹒２％，降幅比上月擴大１﹒７個百分點。此外，計

算機通信和其他電子設備製造業價格下降１﹒１％，農副食品加工業價格下降０﹒３％，紡織業

價格下降０﹒３％，降幅均收窄。



＊石油和天然氣開採業由上月同比漲５﹒３％轉為下降３％＊



從同比看，ＰＰＩ下降１﹒４％，降幅比上月擴大０﹒６個百分點。同比降幅擴大，主要是

受上年同期石油等行業對比基數走高影響。其中，生產資料價格下降２﹒０％，降幅擴大０﹒６

個百分點；生活資料價格上漲１﹒１％，漲幅回落０﹒４個百分點。調查的４０個工業行業大類

中，價格下降的有１７個，比上月增加２個。

主要行業中，價格降幅擴大的有：化學原料和化學製品製造業下降６﹒０％，擴大０﹒９個

百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降５﹒３％，擴大０﹒９個百分點。價格降幅收窄的有：

黑色金屬冶煉和壓延加工業下降１０﹒９％，收窄０﹒８個百分點；非金屬礦物製品業下降

６﹒２％，收窄０﹒３個百分點。價格由漲轉降的有：石油和天然氣開採業由上月上漲５﹒３％

轉為下降３﹒０％；計算機通信和其他電子設備製造業由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒５％。

價格漲幅回落的有：農副食品加工業上漲５﹒３％，回落０﹒５個百分點；石油煤炭及其他燃料

加工業上漲１﹒７％，回落４﹒５個百分點。

另外，煤炭開採和洗選業價格上漲０﹒５％，漲幅擴大０﹒１個百分點。（ｃａ）

