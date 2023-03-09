《經濟通通訊社９日專訊》受春節錯月、節後消費需求回落等影響，中國２月食品和非食品

價格同比漲幅雙雙回落，當月ＣＰＩ同比漲幅亦放緩至１％的一年低點，低於市場預期；與此同

時，ＰＰＩ受上年同期對比基數較高的影響，同比連續第五個月下降，並創２７個月最大降幅。

分析人士認為，這也反映出終端需求改善或許並不明顯，中國目前應提防通縮、而非通脹；

不過溫和的通脹對貨幣政策不存在較明顯的制約作用，２０２３年宏觀政策重心依然是穩增長。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，市場原本預期ＣＰＩ同比漲幅會回落，但

掉得比預期快太多，這給家庭部門需求恢復的勢頭投下陰影。但其它數據顯示內需復甦非常強勁

，令人困惑。不過疲弱的通脹數據，也為政府推出更多貨幣寬鬆舉措創造空間。未來數月新增信

貸有可能持續大幅增長。



＊光大周茂華：料今年ＰＰＩ同比前低後高＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦指，ＣＰＩ回落超出預期，主要是春節錯位基數抬

升，節後服務消費價格不同程度回落，另外，原油價格同比下滑擴大也對物價構成一定影響。由

於季節性因素月度波動會大一些，從全年趨勢看，隨著經濟活動逐步恢復，消費和內需改善，加

之基數影響，後續ＣＰＩ同比中樞略有抬升，從供給和需求趨勢看，物價有望繼續保持溫和格局

。預計今年ＰＰＩ同比前低後高，繼續維持低位。不過，需要繼續警惕輸入性通脹風險。

２月物價溫和可控為宏觀政策調控拓展空間；國內消費和內需處於恢復階段，政策重心繼續

偏向穩增長，穩健貨幣政策略偏積極，為經濟復甦提供有力支持。但貨幣政策更加重視精準質效

。（ｃａ）

