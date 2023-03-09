《經濟通通訊社９日專訊》內地２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比漲幅放緩至１％的一

年低點，低於市場預期；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌１﹒４％，連續第五個月下

降，並創２７個月最大降幅。分析認為，內地通脹壓力仍然溫和，預測今年通脹或維持在２％左

右，與去年相若。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，內地２月消費物價及生產物價雙雙轉弱，主要是去年

同期基數較高。消費物價指數按年升１％，較１月顯著回落１﹒１個百分點，也大幅低於市場預

期的１﹒９％，主要由於春節後消費需求回落，加上天氣回暖，令食品價格升幅顯著放緩３﹒６

個百分點至２﹒６％；非食品價格升幅亦放緩至０﹒６％，較１月低０﹒６個百分點，其中機票

及旅遊價格放緩幅度較大，同樣是受到春節因素影響。整體而言，內地通脹壓力仍十分溫和，隨

著內地重啟經濟，非食品價格未來幾個月的升幅或會溫和加快，今年整體通脹或維持在２％左右

，與去年全年通脹水平相若。



＊ＰＰＩ或首季見底，全年升幅５％以下＊



生產物價指數跌幅擴大至１﹒４％，是超過兩年來最大跌幅，主要由於去年同期俄烏衝突爆

發，令國際油價急升。展望未來，國際能源價格未見明顯反彈，或限制石油及天然氣開採價格升

幅；若工業及房地產市場逐步回穩，或可支持工業用金屬及煤價止跌回升，估計生產物價指數今

年第一季可望見底，全年升幅或會低於５％。（ｓｌ）

