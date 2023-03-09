《經濟通通訊社９日專訊》甲流來襲，流感「神藥」磷酸奧司他韋

（Ｏｓｅｌｔａｍｉｖｉｒ）再度被推向風口，多地出現熱賣甚至斷貨情況。

內地近期甲型流感（Ｈ１Ｎ１）及諾如病毒（諾羅）大爆發，感染人數甚至超過近年影響全

球的新冠疫情，尤其在部分學校、托育機構還出現孩童集中發燒等情況，引起外界關注。對此，

在內地被稱為流感「神藥」的奧磷酸司他韋在民間出現瘋狂搶購的情況，甚至部分地區每天份額

都賣到斷貨，只能等待緊急補貨。

據內媒財聯社記者近日實地探訪南京、深圳等地實體藥店磷酸奧司他韋供應情況發現，膠囊

劑型幾乎一藥難求，顆粒劑型也十分緊張，相關藥店正在全力調貨保供。相關生產企業則向記者

表示，企業已經注意到市場上的需求激增，磷酸奧司他韋生產線正在滿負荷運轉，幾乎沒有庫存

，即產即發。

據國家衛計委印發的「流行性感冒診療方案（２０２０年版）」，中國目前上市的抗流感病

毒藥物有三大類，即神經氨酸酶抑制劑、血凝素抑制劑、Ｍ２離子通道阻滯劑。其中，神經氨酸

酶抑制劑主要有三個藥品，分別是奧司他韋、扎那米韋、帕拉米韋。奧司他韋是一種作用於神經

氨酸酶的特異性抑制劑，可抑制成熟的流感病毒脫離宿主細胞。（ｃａ）

