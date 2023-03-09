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AH股新聞

09/03/2023 07:53

《國企紅籌》復星醫藥（０２１９６）清潔腸道新藥註冊申請獲受理

　　《經濟通通訊社９日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子公
司蘇州二葉製藥自主研發的新藥復方匹可硫酸鈉顆粒的藥品註冊申請獲國家藥品監督管理局審評
受理。
　　該集團指，該新藥用於結腸鏡檢查、Ｘ射線檢查前的腸道清潔準備以及必要時在外科手術前
清潔腸道。截至１月，該集團現階段針對該新藥累計研發投入約６４８萬元人民幣。根據
ＩＱＶＩＡＣＨＰＡ最新數據，去年度已獲批上市用於滲透性清腸劑的藥物於中國境內銷售額約
１０﹒８７億元人民幣。（ｗｈ）

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