《經濟通通訊社９日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）（滬：６０１８６９）公布，截至

去年１２月３１日止未經審核初步財務數據，純利１１﹒７億元（人民幣．下同），同比升

６５﹒２％，每股盈利１﹒５５元，扣除非經常性損益的淨利潤１０﹒５３億元，升２﹒３９倍

。

該集團指，營業總收入１３８﹒３億元，升４５﹒０３％，加權平均淨資產收益率

１１﹒８８％，增加４﹒３６個百分點，增長主因產品需求持續增長，產品銷量提升，綜合推動

業績向好。（ｗｈ）



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