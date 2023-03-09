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AH股新聞

09/03/2023 07:53

《國企紅籌》長飛光纖光纜（０６８６９）料去年純利升６５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）（滬：６０１８６９）公布，截至
去年１２月３１日止未經審核初步財務數據，純利１１﹒７億元（人民幣．下同），同比升
６５﹒２％，每股盈利１﹒５５元，扣除非經常性損益的淨利潤１０﹒５３億元，升２﹒３９倍

　　該集團指，營業總收入１３８﹒３億元，升４５﹒０３％，加權平均淨資產收益率
１１﹒８８％，增加４﹒３６個百分點，增長主因產品需求持續增長，產品銷量提升，綜合推動
業績向好。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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