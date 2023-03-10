  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/03/2023 15:27

《駐滬專電》上海銀保監局提出十三條舉措助上海提升營商環境

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海銀保監局近日發布《關於優化上海營
商環境和支持經濟高質量發展的通知》，提出十三條舉措，以更大力度的金融創新進一步提升上
海營商環境國際影響力，支持上海社會經濟高質量發展。
　　《通知》提出，普惠貸款要增量擴面，助力穩增長，力爭２０２３年末上海普惠貸款餘額突
破１﹒１萬億元（人民幣．下同）；「無縫續貸」堅持應續盡續，力爭年內投放「無縫續貸」突
破１﹒２萬億元，為企業節約成本１００億元以上；支持穩就業，延續上海「紓困融資」工作機
制至２０２３年底，力爭年末「紓困融資」累計投放突破６０００億元，支持７００萬人穩就業

　　此外，還要建設科技金融示範區，培育一批科技金融事業部、科技（特色）支行和專業團隊
，力爭２０２３年科技型企業貸款餘額突破８５００億元。鼓勵銀行機構研發以知識產權評估為
核心的評價工具，力爭２０２３年知識產權質押貸款餘額突破１００億元，達到全國領先水平。
推進碳交易投融資產品創新，力爭２０２３年綠色融資餘額突破１﹒２萬億元。聚焦總部經濟和
產業鏈優勢，建設供應鏈金融示範區，力爭２０２３年供應鏈金融餘額突破４５００億元。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰10/03/2023 15:27  《行業數據》中汽協：２月汽車產銷同比分別增長近１２％及１４％

下一篇新聞︰10/03/2023 15:18  《中國要聞》３８大促快手電商訂單升４０％，天貓美妝店銷量下滑

其他AH股新聞
More

10/03/2023 15:11  《深股通》深股通全日流出近１９億元，外資連續四日流出

10/03/2023 15:11  《深股通》深成指收跌１﹒１９％，中小創新指跌１﹒３６％

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金