《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海銀保監局近日發布《關於優化上海營

商環境和支持經濟高質量發展的通知》，提出十三條舉措，以更大力度的金融創新進一步提升上

海營商環境國際影響力，支持上海社會經濟高質量發展。

《通知》提出，普惠貸款要增量擴面，助力穩增長，力爭２０２３年末上海普惠貸款餘額突

破１﹒１萬億元（人民幣．下同）；「無縫續貸」堅持應續盡續，力爭年內投放「無縫續貸」突

破１﹒２萬億元，為企業節約成本１００億元以上；支持穩就業，延續上海「紓困融資」工作機

制至２０２３年底，力爭年末「紓困融資」累計投放突破６０００億元，支持７００萬人穩就業

。

此外，還要建設科技金融示範區，培育一批科技金融事業部、科技（特色）支行和專業團隊

，力爭２０２３年科技型企業貸款餘額突破８５００億元。鼓勵銀行機構研發以知識產權評估為

核心的評價工具，力爭２０２３年知識產權質押貸款餘額突破１００億元，達到全國領先水平。

推進碳交易投融資產品創新，力爭２０２３年綠色融資餘額突破１﹒２萬億元。聚焦總部經濟和

產業鏈優勢，建設供應鏈金融示範區，力爭２０２３年供應鏈金融餘額突破４５００億元。

