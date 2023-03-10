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AH股新聞

10/03/2023 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３億元，買理想沽小米

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開３４４點，報１９５８０點。最高跌２８８點報
１９６３７點，最低跌６４３點報１９２８１點。恒指收報１９３１９點，跌６０５點或
３﹒０４％。
　　北水全日淨流入１３﹒３億元，增加１１６﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是小米集
團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）、中國聯通（００７６２）。
　　主板成交１６６４﹒６５億元增加６１﹒７％。其中港股通成交４２１﹒９億元，佔總成交
２５﹒３％。
　
＊乘聯會：２月新能源車零售銷量增６１％＊
　　
　　　乘聯會數據顯示，２月新能源乘用車零售銷量達４３﹒９萬輛，同比增長６１％，環比增
長３２﹒８％。今年前２個月，新能源乘用車零售銷量達７７萬輛，同比增長２２﹒８％。２月
新能源車廠商批發滲透率３０﹒６％，較去年２月２１﹒６％的滲透率提升９個百分點。２月新
能源乘用車企中，批發銷量突破萬輛的企業回升到１０家，其中比亞迪汽車１９１６６４輛、特
斯拉中國７４４０２輛、廣汽（０２２３８）埃安３００８６輛、上汽乘用車２３２８９輛、吉
利汽車（００１７５）２３２８３輛、長安汽車１９﹒３８２輛、理想汽車１６６２０輛、蔚來
（０９８６６）１２１５７輛。
　　理想汽車跌４﹒１２％報８３﹒７５元，北水淨買入４億元；小鵬汽車跌２﹒９９％報
３２﹒４元，北水淨買入３﹒５億元；美團跌１﹒５５％報１２７﹒４元，北水淨買入３﹒２億
元。
　　小米集團跌３﹒７３％報１１﹒３６元，北水淨賣出２﹒５億元；比亞迪股份跌８﹒１３％
報２０１﹒２元，北水淨賣出１﹒２億元；中國聯通跌９﹒０８％報５﹒７１元，北水淨賣出
７１００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　４﹒０１
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　３﹒４５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒２５
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒９８
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－２﹒５０
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－１﹒１７
　　中國聯通　　（００７６２）　　　　　－０﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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