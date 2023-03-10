《經濟通通訊社１０日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）宣布，今完成
第二階段及第三階段投資仙樂都礦業股權，以及其下屬輝騰金屬股權，交易金額合計約３億元人
民幣。交易完成後，公司全資子公司金平礦業，持有仙樂都礦業１９﹒４２％的股權及輝騰金屬
５０％的股權，進而擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目約４５﹒７％權益，並在該項目預可研
（ＰＦＳ）交付或自本交易交割之日起１８個月後主導項目開發運營。（ｒｈ）
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10/03/2023 17:40
《國企紅籌》紫金完成仙樂都礦業股權投資，涉資３億元人民幣
《經濟通通訊社１０日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）宣布，今完成
第二階段及第三階段投資仙樂都礦業股權，以及其下屬輝騰金屬股權，交易金額合計約３億元人
民幣。交易完成後，公司全資子公司金平礦業，持有仙樂都礦業１９﹒４２％的股權及輝騰金屬
５０％的股權，進而擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目約４５﹒７％權益，並在該項目預可研
（ＰＦＳ）交付或自本交易交割之日起１８個月後主導項目開發運營。（ｒｈ）
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