《經濟通通訊社１０日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）宣布，今完成

第二階段及第三階段投資仙樂都礦業股權，以及其下屬輝騰金屬股權，交易金額合計約３億元人

民幣。交易完成後，公司全資子公司金平礦業，持有仙樂都礦業１９﹒４２％的股權及輝騰金屬

５０％的股權，進而擁有蒙古哈馬戈泰銅金礦項目約４５﹒７％權益，並在該項目預可研

（ＰＦＳ）交付或自本交易交割之日起１８個月後主導項目開發運營。（ｒｈ）

