《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



北交所邁入提質增效新階段

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多位代表委員在接受採訪時表示，辦好北交所是當前資本市場的重要任務。建議從提高市場准入

的行業包容度，加強投資端建設，進一步擴大交易品種等方面出發，進一步提升北交所服務創新

型中小企業的能力。



加快推動時速６００公里高速磁浮試驗和運用

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全國政協委員，中國中車董事長孫永才日前在接受採訪時表示，圍繞科技創新和交通運輸，今年

兩會他帶來了兩個提案，一是加快推動時速６００公里高速磁浮試驗和運用，二是制定軌道交通

系統互聯互通標準。



物價平穩運行，經濟持續復甦

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國家統計局３月９日發布數據顯示，２月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年上漲１﹒０％，

環比下降０﹒５％；全國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）按年下降１﹒４％，環比持平。





《上海證券報》



２月ＣＰＩ重回「１時代」

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國家統計局３月９日發布的數據顯示，受春節錯月效應、去年同期基數較高等因素影響，２月

ＣＰＩ和ＰＰＩ同比均有下行，達到近一年的低點。



田國立：發揮國有大行市場穩定器作用

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全國人大代表、中國建設銀行董事長田國立日前在接受採訪表示，下一步，建設銀行將保持貸款

穩定增長，合理安排投放節奏，持續優化信貸結構，精準有力支持普惠金融、綠色金融、製造業

、基礎設施等重點領域。



金融業運行穩健風險收斂

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當前，中國金融風險總體收斂，為應對「風高浪急」和困難挑戰贏得了時間與空間。一些重大金

融風險被妥善化解，難處置的「硬骨頭」最終被「啃」下，過去野蠻生長的金融亂象得到遏制。





《證券時報》



增強老百姓消費底氣，提升線下消費便利

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全國政協委員、中國社會科學院經濟研究所所長黃群慧在接受採訪時表示，消費受收入和就業等

兩方面因素影響。長期看，要實施就業優先戰略，把就業擺在優先位置；盡量擴大中等收入群體

，提高低收入群體的收入。



房地產「精準拆彈」力度有望加大

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作為國民經濟的支柱產業，房地產的穩定發展至關重要。今年的政府工作報告將防範化解房地產

風險放在了重要位置。住建部部長倪虹在「部長通道」接受媒體採訪時也表示，穩支柱和防風險

是今年的兩項重點工作。



銀保監會部署開展不法貸款中介專項治理行動

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銀保監會日前發布《關於開展不法貸款中介專項治理行動的通知》，明確自３月１５日起，部署

開展為期六個月的不法貸款中介專項治理行動。（ｌｃ）

