《神州經脈》新一屆國家領導人選舉投票塵埃落定，習近平成為中國首位三度當選的國家主

席。然而，國際地緣政治依然紛紛擾擾，美國再對中國企業實施制裁，加上國內流感高發，汽車

行業又打響價格戰，致汽車板塊重挫。滬綜指以接近全日最低位收市，收跌１﹒４％，全周累挫

２﹒９５％。深成指今日收跌１﹒１９％，創業板指跌０﹒１０％。個股呈現普跌態勢，兩市超

４２００股飄綠。成交略為回升，兩市成交８０９６億元（人民幣．下同），按日增７％。

近日，美國加息預期致人民幣連續下跌後，今日人幣稍稍回穩。中國外匯交易中心人民幣兌

一美元中間價今早升１１點子，止三連貶。在岸人民幣今日收報６﹒９６５３，較上個交易日４

時３０分收盤價升４６點子，兩連揚。全日在６﹒９６０８至６﹒９７３８之間波動。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 十四屆全國人大一次會議今日（１０日）上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，以

２９５２票全票讚成，選出習近平為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席

，是中國首位三度當選的國家主席。韓正全票當選中國國家副主席，趙樂際全票當選為第十四屆

中國全國人大常委會委員長。



２﹒ 習近平以２９５２票全票讚成當選中國國家主席及中央軍事委員會主席。俄羅斯政府表示

，俄羅斯總統普京向習近平發送了電報，祝賀習近平連任中國國家主席，並稱相信兩位領導人能

夠在最重要的國際和地區問題上推進合作。普京曾在與中央外事辦主任王毅會面期間，向對方表

示期待習近平訪問俄羅斯，日前普京又在公開場合上再次提及將與習近平會面，不過中方一直沒

有明確表示兩人將會面。



３﹒ 美國宣布對五間中國企業和一名個人實施制裁，指他們幫助伊朗獲取無人機部件。根據美

國財政部聲明，被制裁的中國企業來自杭州、深圳、桂林和香港，包括富陽市科拓機械有限公司

、瑞文機械有限公司、桂林阿爾法橡塑科技有限公司、Ｓ＆Ｃ Ｔｒａｄｅ ＰＴＹ和

Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｃａｓｐｒｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；一名個人為Ｓ＆Ｃ Ｔｒａｄｅ員

工Ｙｕａｎ Ｙｕｎｘｉａ。財政部指，這些企業向由伊朗國防部控制的伊朗飛機製造公司，供

應無人機部件，而這些伊朗製無人機被俄羅斯用於對烏克蘭的行動，因此伊朗與烏克蘭平民傷亡

有直接關係。



４﹒ 加拿大警方表示，正調查中國被指在魁北克地區（Ｑｕｅｂｅｃ）秘密設立兩個海外警察

站，進行非法警務活動，以及騷擾中國僑民。警方發言人表示，中國新設的兩個秘密警察站地點

分別位於蒙特婁市（Ｍｏｎｔｒｅａｌ）和南岸寶樂莎市（Ｂｒｏｓｓａｒｄ），強調加拿大不

會容忍任何形式的恐嚇、騷擾或針對僑民社區的行為。總理杜魯多表示，他知道加拿大各地都有

中國秘密警察站，非常關注問題，正確保警方跟進，加拿大的情報部門亦會認真處埋。中國駐加

拿大大使館暫時未有回應。



５﹒ 光刻機巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）總部所在國荷蘭目前已禁止極紫外光（ＥＵＶ）光刻機

對華出口，並考慮進一步將限制範圍擴大至更低一檔的浸沒式ＤＵＶ光刻機。至於另一個半導體

設備主要出口國日本，其經濟產業大臣西村康俊最新表示，日本尚未就限制晶片製造設備出口作

出決定，將根據荷蘭方面的發展考慮適當的措施。此前有報道指，美國、日本及荷蘭三國高層今

年１月下旬在華盛頓就半導體議題達成協議，日本將跟隨美國和荷蘭，限制向中國出口高端晶片

生產設備。



６﹒ 銀保監發布通知，將自下周三（１５日）起，部署開展為期六個月的不法貸款中介專項治

理行動。《關於開展不法貸款中介專項治理行動的通知》明確，各地銀保監局要選取轄內重點金

融機構開展現場督導，指導機構規範與貸款中介機構的合作。各銀行業金融機構應主動開展自查

，及時主動挖掘並報告不法貸款中介線索。



７﹒ 一場從新能源汽車開啟，席捲燃油車的「降價潮」正在內地迅速蔓延。據內媒統計，目前

至少已布３０個汽車品牌參與降價，最高優惠超過１０萬元。業界人士表示，新一輪的降價潮對

終端消費者是利好，而受市場競爭加劇、原材料降價等因素影響，汽車市場的降價潮或仍將持續

。



８﹒ 深圳市疾病風險綜合預報結果顯示，３月８日至１４日，深圳市流感風險等級由「低」調

整為「中」。疾控專家提醒民眾，做好手衛生等個人防護，近期少去人多通風不良的公共場所。

《財聯社》近日在南京、深圳等地調研實體藥店，發現抗流感藥磷酸奧司他韋膠囊劑型幾乎一藥

難求，顆粒劑型供應也十分緊張，相關藥店正全力調貨保供。相關生產企業則稱，已經注意到市

場需求激增，磷酸奧司他韋生產線正滿負荷運轉，幾乎沒有庫存，即產即發，而由於磷酸奧司他

韋膠囊已經進入全國藥品集中採購，企業會優先供應等級醫院。（ｌｃ）

