《鍾之日記》３月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



再有加密貨幣金融機構倒閉，市場擔心拖累與其他機構，甚至引發金融危機，銀行及保險股

急挫，隔晚美股由升轉跌，收市三大指數跌逾１％，香江魚缸三日插６７７點後，今日仍未止血

，再瀉逾６５０點，失守２５０天牛熊線（現處１９８８３）。

恒指裂口低開３４４點，報１９５８０，跌幅曾收窄至２８８點，高見１９６３７，之後沽

壓再現，上午１０時後跌幅曾擴大至５２７點，低見１９３９８，創１月３日後最低，恒指午後

３時後愈跌愈急，曾跌６４３點低見１９２８１點，創今年新低。最終恒指收跌６０５點，報

１９３１９點，恒指季檢收市後生效，成交１６６４﹒７億元。國企指數報６４４５，跌２０３

點或跌３﹒０６％。恒生科技指數報３７８２，跌１４８點或跌３﹒７８％。

科技股急跌，騰訊（００７００）跌２﹒５％，美團（０３６９０）跌１﹒６％，阿里巴巴

（０９９８８）挫近４％。京東（０９６１８）瀉１１﹒５％；百度（０９８８８）插近６％；

快手（０１０２４）插５﹒５％。中資電訊股亦急跌，聯通（００７６２）插９﹒１％；中移動

（００９４１）跌３％；中電信（００７２８）挫４﹒８％。



＊兩會期間滬深股市五連跌，滬指本周累挫３％＊



兩會期間滬深股市錄得五連跌。今日外資繼續出逃，是連續第四日淨流出，通過滬股通、深

股通淨流出５２﹒９６億元人民幣，流出規模創自去年１１月２日（７５﹒８２億元人民幣）以

來逾４個月新高。受中國車企全面打響價格戰影響，汽車板塊重挫，拖累滬綜指下跌，滬綜指以

接近全日最低位收市，收跌１﹒４％，報３２３０﹒０８點，全周累挫２﹒９５％。深成指今日

收跌１﹒１９％，創業板指跌０﹒１０％。

個股呈現普跌態勢，兩市超４２００股飄綠。成交略為回升，兩市成交８０９６億元人民幣

，按日增７％。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文稱，Ａ股繼續弱勢調整，短周期而言，可能無法改變震盪拉

鋸的局面，需等待新的契機再次產生突破結構。不過他表示，長周期而言，面對短期震盪當保持

定力，主要邏輯在於美國經濟很難在高利率環境下保持擴張，高利率環境下弱經濟預期終將會變

成現實，美元只會是短期擾動項，海外增量資金依然是驅動２３年Ａ股持續上漲的源動力之一。



＊內地車企發動割喉減價戰，一眾車股重挫＊



據內地傳媒統計，今年以來至少有３０個汽車品牌參與減價戰。市場擔心車市減價戰況慘烈

，汽車股捱沽。比亞迪（０１２１１）急挫８﹒１％；蔚來（０９８６６）插４﹒１％；小鵬

（０９８６８）挫３％；理想汽車（０２０１５）急挫４﹒１％；零跑（０９８６３）挫

３﹒６％；廣汽（０２２３８）挫６﹒３％；吉利（００１７５）挫５﹒５％；長汽

（０２３３３）急跌６﹒２％；汽車代理股龍頭中升（００８８１）也挫４﹒４％；早前發盈警

的美東（０１２６８）瀉７％。

近日以東風汽車為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價幅度高達９﹒８萬元人

民幣，震驚廣大網友。汽車行業分析師劉昊表示，今年６月底即將全面推行的國六Ｂ排放標準，

迫使部分燃油車清倉處理。

另外，寶馬近期推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型ＢＭＷ ｉ３降幅高達１０萬元以上

。以ＢＭＷ ｉ３ ｅＤｒｉｖｅ ３５Ｌ為例，其官方指導價為３５﹒３９萬元，部分４Ｓ店

優惠後售價為２４﹒８萬元。比亞迪官微最新消息，從今日至３月３１日開展專項限時營銷活動

，宋ＰＬＵＳ車系下訂即可尊享８８元抵扣６８８８元購車款，海豹下訂即可尊享８８元抵扣

８８８８元購車款。

值得留意的是，今年政府工作報告提出「把恢復和擴大消費擺在優先位置」及「穩定大宗消

費」，惠譽博華工商企業部副總監周紋羽認為，今年汽車仍將作為大宗消費的主力商品，但由於

去年基數較高，增長率將有所放緩。



＊佳兆業終出業績，惟復牌即遭掟貨＊



自去年４月１日起停牌近一年的佳兆業集團（０１６３８）昨晚終於公布２０２１年度及去

年６月底中期業績，並達成復牌條件。該集團指，截至去年６月３０日止中期虧損約７６﹒７３

億元人民幣，２０２１年同期純利３０億元每股虧損１﹒１０４元人民幣，不派中期股息。此外

，截至２０２１年１２月３１日止年度虧損約１２７﹒２７億元人民幣，２０２０年度純利

５４﹒４７億元人民幣，每股虧損１﹒８９８元人民幣，不派末期股息。

陷入財困的內房之中，佳兆業作為首家復牌，股價大瀉，今早大幅低開逾３７％後，盤中再

跌至０﹒４９５元，收盤仍瀉逾２１％，報０﹒６６元。

過去一年多以來，多家出現財困的房企至今未能刊發２０２１年業績，並仍停牌中。當中包

括花樣年（０１７７７）、世茂（００８１３）、融創中國（０１９１８）及中國奧園

（０３８８３）。

另外市場對中國政府扶持內房措施的樂觀情緒逐漸消退，加上監管查違規房貸等政策影響，

中國房地產股跌入熊市。彭博行業研究一項衡量在內地和香港上市中國房地產股票的指數從１２

月峰值以來的累計跌幅達到近２１％。內房板塊今日跌勢加劇，雅居樂（０３３８３）挫

３﹒３％，龍湖（００９６０）跌２﹒７％，萬科企業（０２２０２）跌２﹒７％，中海外

（００６８８）跌２﹒３％，潤地（０１１０９）跌２﹒１％，綠城（０３９００）跌１﹒６％

，碧桂園（０２００７）跌１﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

