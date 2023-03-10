《經濟通通訊社１０日專訊》銀保監發布通知，將自下周三（１５日）起，部署開展為期六

個月的不法貸款中介專項治理行動。

《關於開展不法貸款中介專項治理行動的通知》明確，各地銀保監局要選取轄內重點金融機

構開展現場督導，指導機構規範與貸款中介機構的合作。各銀行業金融機構應主動開展自查，及

時主動挖掘並報告不法貸款中介線索。

《通知》要求，嚴禁金融機構主動向貸款中介機構讓渡「金融服務」，避免出現貸款中介機

構掌控市場主動權、合作業務推高融資成本、風險跨行業傳導加劇等問題。同時，要排查金融機

構基層工作人員是否存在私下勾結貸款中介，向客戶推薦貸款中介，放鬆對貸款中介推薦客戶的

審貸標準和貸後管理標準等問題。鼓勵各銀行業金融機構建立貸款中介黑名單制度，對誘導、幫

助借款人違規申請貸款的中介，納入合作黑名單。

此外，《通知》還通報了一起案件，案件當事人與其關聯人存在通過註冊空殼公司並轉讓等

方式幫助他人套取經營貸、提供基於購置房屋和其他資金需求的多種中介服務的違法行為。通報

指出，該案件涉及銀行信貸業務超過２０億元人民幣，具體表現形式包括提供經營貸資質包裝、

提供受託支付通道、提供短期墊資服務、團夥成員申請貸款等形成資金池。（ｌｃ）

