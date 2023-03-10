《經濟通通訊社１０日專訊》中汽協數據顯示，２月，汽車產銷分別完成２０３﹒２萬輛和

１９７﹒６萬輛，環比分別增長２７﹒５％和１９﹒８％，同比分別增長１１﹒９％和

１３﹒５％。

２月，新能源汽車產銷分別完成５５﹒２萬輛和５２﹒５萬輛，同比分別增長４８﹒８％和

５５﹒９％，市場佔有率達到２６﹒６％。２月汽車出口３２﹒９萬輛，同比增長８２﹒２％。



＊２月動力電池裝車量２１﹒９ＧＷｈ，同比增長６０﹒４％＊



２月中國動力電池裝車量２１﹒９ＧＷｈ，同比增長６０﹒４％，環比增長３６﹒０％。其

中三元電池裝車量６﹒７ＧＷｈ，佔總裝車量３０﹒６％，同比增長１５﹒０％，環比增長

２３﹒７％；磷酸鐵電池裝車量１５﹒２ＧＷｈ，佔總裝車量６９﹒３％，同比增長９５﹒３％

，環比增長４２﹒２％。



＊今年前兩個月汽車累計產銷較同期明顯回落＊



中汽協表示，２月，因去年同期及今年１月均為春節月，基數相對較低，汽車產銷環比、同

比均呈明顯增長。其中，乘用車產銷呈兩位數增長，商用車產銷環比同比均呈兩位數增長，新能

源汽車和汽車出口延續良好表現。

當前，國內有效需求尚未完全釋放，去年底傳統燃油車購置稅優惠政策以及新能源補貼退出

形成提前消費的影響，中國汽車消費恢復還相對滯後，前兩個月累計產銷較同期有明顯回落。同

時考慮到當前影響汽車消費國內外環境仍非常復雜，中國汽車工業穩增長任務依然艱巨，需要相

關政策持續提振，助力汽車工業平穩運行，實現一季度良好開局。（ｊｔ）

