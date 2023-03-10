《經濟通通訊社１０日專訊》十四屆全國人大一次會議今早舉行第三次全體會議，目前已以

２９５１票贊成，１票反對，無人棄權，通過國務院機構改革方案的決定草案。會議現正進行選

舉中華人民共和國主席，中華人民共和國中央軍事委員會主席，第十四屆全國人大常委會委員長

、副委員長、秘書長，中華人民共和國副主席。今日下午舉行代表團全體會議，醞釀國務院總理

的人選，中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選；醞釀協商國家監察委員會主任、

最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長的人選，全國人大常委會委員的人選。

人民銀行加快收水步伐、中美緊張關係再度加劇，加上隔晚美股三大指數全線下跌，反映中

概股表現的金龍中國指數創四個月以來最大跌幅，滬深股市今早齊齊低開，上證綜合指數（滬綜

指）低開０﹒６３％，報３２５５﹒５１點，深綜指低開０﹒５６％，汽車、房地產、新冠藥概

股走低。

人民銀行今日進行１５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２％，今日實

現淨回籠３０億元。公開市場本周共有１０１５０億元逆回購到期，人行累計本周收水９８３０

億元，規模創逾兩個月單周最高，連續兩個星期淨回籠。

另外，美國宣布對五間中國企業和一名個人實施制裁，指他們幫助伊朗獲取無人機部件。根

據美國財政部聲明，被制裁的中國企業來自杭州、深圳、桂林和香港。財政部又制裁另外３９間

來自伊朗、中國、香港和迪拜等地的公司和實體，指它們構成「影子銀行」網絡，協助受制裁的

伊朗實體進入國際金融體系和出售石化產品，違反國際對伊朗實施的制裁。（ｃａ）

