《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行加大收水規模、外資繼續流出、投資者並關注中美關

係，全國兩會召開後的第五個交易日，Ａ股市場繼續尋底，汽車板塊和房地產股雙雙下挫，拖累

滬綜指下跌，滬指半日收報３２３８﹒３８，跌１﹒１５％；深成指下跌１﹒０９％；創業板指

則軟０﹒２１％。

兩市半日成交５１２７億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加１２％。外資繼續流出

，陸股通半日淨流出３６﹒３２億元。

公開市場本周淨回籠９８３０億元，創逾兩個月單周新高。交易員表示，月初資金面擾動因

素不多，人行調整公開市場操作力度，後續到期壓力也得以大幅緩解，政策姿態依然是靈活和精

準。

十四屆全國人大一次會議今日上午在人民大會堂舉行第三次全體會議，以２９５２票全票贊

成，選出習近平為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，是中國首位三度

當選的國家主席。同時韓正以全票當選國家副主席，趙樂際全票當選為第十四屆中國全國人大常

委會委員長。



＊車企打響價格戰，汽車板塊大跌＊



近日以東風汽車為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價幅度高達９﹒８萬元，

震驚廣大網友。受近期多個車企調降汽車價格拖累，汽車板塊早盤大跌，長城汽車

（滬：６０１６３３）急挫８﹒７％，東風汽車（滬：６００００６）、江淮汽車

（滬：６００４１８）大跌５﹒５％，長安汽車（深：０００６２５）跌５﹒２％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）挫近４％。

彭博行業研究一項衡量在內地和香港上市中國房地產股票的指數周四（９日）一度下跌

１﹒７％，從１２月峰值以來的累計跌幅達到近２１％。地產股今早跌勢加劇，濱江集團

（深：００２２４４）跌３﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）、華發股份（滬：６００３２５）、格

力地產（滬：６００１８５）齊跌近２％，信達地產（滬：６００６５７）跌２﹒４％，招商蛇

口（深：００１９７９）跌２﹒１％。



＊德擬出台新華為禁令，５Ｇ概念股回吐＊



國資雲逆市活躍，易華錄（深：３００２１２）幾近漲停，半日仍飆升１９﹒６％，美亞柏

科（深：３００１８８）升４﹒７％，深桑達Ａ（深：００００３２）升４﹒１％，銅牛信息

（深：３００８９５）升３﹒５％，云賽智聯（滬：６００６０２）升２﹒７％，英飛拓

（深：００２５２８）升２﹒２％。

據報德國副總理預計很快會就華為５Ｇ禁令做出決定。５Ｇ概念股繼續走弱，中國電信

（滬：６０１７２８）跌２﹒１％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌２﹒２％，中國聯通

（滬：６０００５０）跌３﹒８％，中國移動（滬：６００９４１）跌０﹒７％，聞泰科技

（滬：６００７４５）跌１﹒３％，中天科技（滬：６００５２２）跌３﹒１％。（ｃａ）



