《經濟通通訊社１０日專訊》兩會期間滬深股市錄得五連跌。今日外資繼續出逃，是連續第

四日淨流出，通過滬股通、深股通淨流出５２﹒９６億元（人民幣．下同），流出規模創自去年

１１月２日（７５﹒８２億元）以來逾４個月新高。受中國車企全面打響價格戰影響，汽車板塊

重挫，拖累滬綜指下跌，滬綜指以接近全日最低位收市，收跌１﹒４％，報３２３０﹒０８點，

全周累挫２﹒９５％。深成指今日收跌１﹒１９％，創業板指跌０﹒１０％。

個股呈現普跌態勢，兩市超４２００股飄綠。成交略為回升，兩市成交８０９６億元，按日

增７％。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文稱，Ａ股繼續弱勢調整，短周期而言，可能無法改變震盪拉

鋸的局面，需等待新的契機再次產生突破結構。不過他表示，長周期而言，面對短期震盪當保持

定力，主要邏輯在於美國經濟很難在高利率環境下保持擴張，高利率環境下弱經濟預期終將會變

成現實，美元只會是短期擾動項，海外增量資金依然是驅動２３年Ａ股持續上漲的源動力之一。



＊車企價格戰全面打響，汽車板塊重挫＊



受近期多個車企調降汽車價格拖累，整車及零部件板塊集體下挫，長城汽車

（滬：６０１６３３）午後觸及跌停，收報３０﹒２４元。東風汽車（滬：６００００６）跌

７﹒２％，江淮汽車（滬：６００４１８）跌６﹒５％，長安汽車（深：０００６２５）跌

５﹒５％，華域汽車（滬：６００７４１）跌５﹒４％，比亞迪（深：００２５９４）跌

５﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）跌４﹒５％。

不過憧憬價格戰有助提高銷量，汽車銷售股則表現活躍，中汽股份（深：３０１２１５）大

升１２﹒５％，中國中期（深：０００９９６）漲停，正強股份（深：３０１１１９）升

８﹒８％，特力Ａ（深：００００２５）升５﹒１％，申華控股（滬：６００６５３）升

１﹒６％。



＊籌備自有官方直播間，華誼兄弟飆一成二＊



華誼兄弟（深：３０００２７）在互動平台表示，其控股子公司華誼兄弟時尚（上海）文化

傳媒有限公司已籌備自有官方抖音直播間「抹布友好物」。華誼兄弟飆１２﹒３％，報２﹒９８

元。電影板塊拉升，唐德影視（深：３００４２６）升５﹒４％，華策影視

（深：３００１３３）升１﹒７％。

半導體板塊則逆市上升，富樂德（深：３０１２９７）大升１２﹒２％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）升６﹒７％，中微半導（滬：６８８３８０）升６％，華大九天

（深：３０１２６９）升４﹒７％，立昂微（滬：６０５３５８）升４％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９６７﹒１４ －１﹒３１

上證綜合指數 ３２３０﹒０８ －１﹒４０ ３４２２﹒００

深證綜合指數 ２０８７﹒１７ －１﹒２４ ４６７４﹒００

上證Ｂ股指數 ２９４﹒６２ －０﹒８５ １﹒２０

深證Ｂ股指數 １１９３﹒１４ －１﹒７５ １﹒０３

上證１８０指數 ８３８７﹒４６ －１﹒４５

上證３８０指數 ５９０４﹒３０ －１﹒４６

深證成份指數 １１４４２﹒５４ －１﹒１９

中小創新指數 ２４５１﹒１２ －１﹒３６

深圳創業板指數 ２３７０﹒３６ －０﹒１０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

