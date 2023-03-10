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AH股新聞

10/03/2023 11:33

《滬股通》上證１８０半日跌１﹒２４％，上證３８０跌１﹒２４％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒２４％，報８４０５﹒５８點，上
證３８０指數半日跌１﹒２４％，報５９１７﹒９９點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒７７億元，賣盤超買盤，
淨流出１３﹒７７億元。
　　近日以東風汽車（滬：６００００６）為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價
幅度高達９﹒８萬元，震驚廣大網友。車企「內捲」震散Ａ股汽車板塊，東風汽車跌５﹒５％，
長城汽車（滬：６０１６３３）急瀉８﹒７％，江淮汽車（滬：６００４１８）齊走低５﹒５％
，東風科技（滬：６０００８１）跌３﹒８％。
　　美國情報部門負責人稱，情報界認為中國政府沒有對台灣發動戰爭的想法。軍工股今早偏軟
，航發動力（滬：６００８９３）跌０﹒８％，中國船舶（滬：６００１５０）跌１﹒２％，中
國重工（滬：６０１９８９）跌１﹒６％，上海電氣（滬：６０１７２７）跌１﹒２％，中航重
機（滬：６００７６５）跌１﹒４％。
　　據報德國副總理預計很快會就華為５Ｇ禁令做出決定。５Ｇ概念股繼續走弱，中國電信
（滬：６０１７２８）跌２﹒１％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌２﹒２％，中國聯通
（滬：６０００５０）跌３﹒８％，中國移動（滬：６００９４１）跌０﹒７％，聞泰科技
（滬：６００７４５）跌１﹒３％，中天科技（滬：６００５２２）跌３﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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