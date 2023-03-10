《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒２４％，報８４０５﹒５８點，上

證３８０指數半日跌１﹒２４％，報５９１７﹒９９點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒７７億元，賣盤超買盤，

淨流出１３﹒７７億元。

近日以東風汽車（滬：６００００６）為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價

幅度高達９﹒８萬元，震驚廣大網友。車企「內捲」震散Ａ股汽車板塊，東風汽車跌５﹒５％，

長城汽車（滬：６０１６３３）急瀉８﹒７％，江淮汽車（滬：６００４１８）齊走低５﹒５％

，東風科技（滬：６０００８１）跌３﹒８％。

美國情報部門負責人稱，情報界認為中國政府沒有對台灣發動戰爭的想法。軍工股今早偏軟

，航發動力（滬：６００８９３）跌０﹒８％，中國船舶（滬：６００１５０）跌１﹒２％，中

國重工（滬：６０１９８９）跌１﹒６％，上海電氣（滬：６０１７２７）跌１﹒２％，中航重

機（滬：６００７６５）跌１﹒４％。

據報德國副總理預計很快會就華為５Ｇ禁令做出決定。５Ｇ概念股繼續走弱，中國電信

（滬：６０１７２８）跌２﹒１％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌２﹒２％，中國聯通

（滬：６０００５０）跌３﹒８％，中國移動（滬：６００９４１）跌０﹒７％，聞泰科技

（滬：６００７４５）跌１﹒３％，中天科技（滬：６００５２２）跌３﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

