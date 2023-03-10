《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒４５％，報８３８７﹒４６點，

上證３８０指數收跌１﹒４６％，報５９０４﹒３點。

６Ｇ概念股大幅回吐，中國電信（滬：６０１７２８）挫２﹒５％，中國聯通

（滬：６０００５０）跌４﹒３％，中國移動（滬：６００９４１）跌１﹒３％，國博電子

（滬：６８８３７５）急跌近５％，亨通光電（滬：６００４８７）跌４﹒３％，信科移動

（滬：６８８３８７）跌０﹒７％，烽火通信（滬：６００４９８）跌２﹒５％。

近日以東風汽車（滬：６００００６）為代表的國產燃油車品牌，化身「價格屠夫」，降價

幅度高達９﹒８萬元，震驚廣大網友。車企「內捲」震散Ａ股汽車板塊，東風汽車跌７﹒２％，

長城汽車（滬：６０１６３３）跌停，江淮汽車（滬：６００４１８）走低６﹒５％，東風科技

（滬：６０００８１）跌５﹒６％。

美國情報部門負責人稱，情報界認為中國政府沒有對台灣發動戰爭的想法。軍工股偏軟，航

發動力（滬：６００８９３）跌１﹒７％，中國船舶（滬：６００１５０）跌２﹒７％，中國重

工（滬：６０１９８９）跌２﹒１％，上海電氣（滬：６０１７２７）跌１﹒９％，中航重機

（滬：６００７６５）跌１﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

