《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日跌１﹒０９％，報１１４５３﹒９１點，深證中

小創新指數半日跌１﹒０４％，報２４５９﹒０９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４１﹒２３億元，賣盤超買盤，

淨流出２１﹒２３億元。

彭博行業研究一項衡量在內地和香港上市中國房地產股票的指數周四（９日）一度下跌

１﹒７％，從１２月峰值以來的累計跌幅達到近２１％，進入熊市，加上監管查違規房貸，地產

股今早跌勢加劇，濱江集團（深：００２２４４）跌３﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

１﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒１％。

華誼兄弟（深：３０００２７）在互動平台表示，其控股子公司華誼兄弟時尚（上海）文化

傳媒有限公司已籌備自有官方抖音直播間「抹布友好物」。華誼兄弟半日飆１４﹒２％，報

２﹒９８元。電影板塊拉升，唐德影視（深：３００４２６）升３﹒８％，華策影視

（深：３００１３３）升２﹒６％。

鋰頭股集體走低，比亞迪（深：００２５９４）挫４﹒７％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌０﹒３％，鹽湖股份（深：０００７９２）、天齊鋰業

（深：００２４６６）跌近２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌２﹒２％，國軒高科

（深：００２０７４）跌１﹒４％，藏格礦業（深：０００４０８）跌２﹒６％，欣旺達

（深：３００２０７）跌１﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

