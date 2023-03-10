《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收跌１﹒１９％，報１１４４２﹒５４點，深證

中小創新指數收跌１﹒３６％，報２４５１﹒１２點。

旅遊股繼續大跌，華僑城Ａ（深：００００６９）跌３﹒６％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌１﹒７％，眾信旅遊（深：００２７０７）瀉６﹒５％，嶺南控股

（深：０００５２４）挫近５％，雲南旅遊（深：００２０５９）跌２﹒２％，麗江股份

（深：００２０３３）跌近１％，西域旅遊（深：３００８５９）跌０﹒７％，峨眉山Ａ

（深：０００８８８）跌２﹒２％。

彭博行業研究一項衡量在內地和香港上市中國房地產股票的指數周四（９日）一度下跌

１﹒７％，從１２月峰值以來的累計跌幅達到近２１％，進入熊市，加上監管查違規房貸，地產

股跌勢加劇，濱江集團（深：００２２４４）跌２﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

１﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒５％。

華誼兄弟（深：３０００２７）在互動平台表示，其控股子公司華誼兄弟時尚（上海）文化

傳媒有限公司已籌備自有官方抖音直播間「抹布友好物」。華誼兄弟全日飆１２﹒３％，報

２﹒９３元。電影板塊拉升，唐德影視（深：３００４２６）升５﹒４％，華策影視

（深：３００１３３）升１﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

