《經濟通通訊社１０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５３８﹒５３億元，賣盤超買盤，淨流出１８﹒５３億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出５２﹒９６億元，流出規模創自去年

１１月２日（７５﹒８２億元）以來逾４個月新高，且為連續第四日淨流出。（ｊｔ）

