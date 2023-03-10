  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/03/2023 15:11

《深股通》深股通全日流出近１９億元，外資連續四日流出

　　《經濟通通訊社１０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３８﹒５３億元，賣盤超買盤，淨流出１８﹒５３億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出５２﹒９６億元，流出規模創自去年
１１月２日（７５﹒８２億元）以來逾４個月新高，且為連續第四日淨流出。（ｊｔ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰10/03/2023 15:18  《中國要聞》３８大促快手電商訂單升４０％，天貓美妝店銷量下滑

下一篇新聞︰10/03/2023 15:11  《深股通》深成指收跌１﹒１９％，中小創新指跌１﹒３６％

其他AH股新聞
More

10/03/2023 15:27  《行業數據》中汽協：２月汽車產銷同比分別增長近１２％及１４％

10/03/2023 15:27  《駐滬專電》上海銀保監局提出十三條舉措助上海提升營商環境

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金