《經濟通通訊社１０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３８﹒５３億元，賣盤超買盤，淨流出１８﹒５３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出５２﹒９６億元，流出規模創自去年
１１月２日（７５﹒８２億元）以來逾４個月新高，且為連續第四日淨流出。（ｊｔ）
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10/03/2023 15:11
《深股通》深股通全日流出近１９億元，外資連續四日流出
《經濟通通訊社１０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３８﹒５３億元，賣盤超買盤，淨流出１８﹒５３億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出５２﹒９６億元，流出規模創自去年
１１月２日（７５﹒８２億元）以來逾４個月新高，且為連續第四日淨流出。（ｊｔ）
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