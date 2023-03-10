《經濟通通訊社１０日專訊》內地動力電池「一哥」寧德時代（深：３００７５０）去年業

績超預期，其股價連跌三日後，今早反彈０﹒７％，報３９９﹒９６元（人民幣．下同）。

寧德時代發布的２０２２年財報顯示，去年總營收３２８５﹒９億元，同比增１５２﹒１％

；歸屬於上市公司股東的淨利達３０７﹒３億元，同比增９２﹒９％，超出市場預期的２８８億

元，基本每股收益約１２﹒９２元。去年實現鋰離子電池銷量２８９ＧＷｈ（百萬度），年增

１１６﹒６％，其中動力電池系統銷量２４２ＧＷｈ，年增１０７﹒０９％。

該公司擬向全體股東每十股派發現金２５﹒２０元，合計派發現金股利６１﹒５５億元；同

時以資本公積金向全體股東每十股轉增八股，合計轉增１９﹒５４億股，轉增後公司總股本為

４３﹒９６億股。



＊花旗：上調寧德時代盈利預測，維持其為行業首選＊



花旗報告稱，寧德時代公布的業績和此前預告一致，看好寧德時代作為電池行業領導者的強

大定價能力和海外客戶渠道，上調對公司的盈利預測，維持其為行業首選。花旗分別上調公司今

明兩年的盈利預測４％和２％，為３９０億元和４９０億元。預計今年電池銷量可能會達到

４０２Ｇｗｈ，同比增長３９％。

寧德時代董事長曾毓群早前向中國國家主席習近平匯報了研發新能源汽車動力電池的情況，

提到寧德時代在全球動力電池的份額已達３７％，連續６年全球第一，惟習近平指出，擔心「來

個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散」，要防止孤軍深入最後卻被人兜了底，要給自己留條

後路。（ｊｔ）

