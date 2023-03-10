《經濟通通訊社１０日專訊》市場對中國政府扶持內房措施的樂觀情緒逐漸消退，中國房地

產股跌入了熊市。彭博行業研究一項衡量在內地和香港上市中國房地產股票的指數周四（９日）

一度下跌１﹒７％，從１２月峰值以來的累計跌幅達到近２１％。

另外，銀保監發布通知，將自下周三（１５日）起，部署開展為期六個月的不法貸款中介專

項治理行動，因近期低成本經營貸置換房貸操作增多，監管要求各銀行主動開展自查，及時主動

挖掘並報告不法貸款中介線索等。同時，要求銀行主動向客戶充分揭示經營用途貸款與住房按揭

貸款利率、期限錯配風險，就違規將經營用途信貸資金挪用於購房的法律後果和不利影響進行提

示。

地產股今早跌勢加劇，新城控股（滬：６０１１５５）、華發股份（滬：６００３２５）現

跌逾２％，濱江集團（深：００２２４４）跌１﹒９％，格力地產（滬：６００１８５）跌

１﹒８％，信達地產（滬：６００６５７）跌１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

１﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）跌

１﹒３％，上海臨港（滬：６００８４８）跌１﹒３％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌

１﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒９％。

樓市跌入熊市之際，全國人大正在北京召開，投資者等待政府是否會繼續對房地產行業提供

支持的信號。彭博行業研究策略師Ｍａｒｖｉｎ Ｃｈｅｎ表示隨著３月份領導層的換屆，出現

了半跛腳鴨時期，缺乏催化劑，但房地產行業可能在決策者重新開始著手工作後獲得更多的支持

。（ｊｔ）

