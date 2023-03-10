《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部發言人毛寧表示，中國駐荷蘭大使團８日代表中方

正式向《取消外國公文書認證要求的公約》保管機關荷蘭外交部遞交了加入書，標誌著中國正式

加入公約，而公約將於１１月上旬在中國生效實施。



＊簡化公文書跨國流轉程序，辦理時間及費用大降＊



毛寧介紹，公約主要作用為簡化公文書跨國流轉程序，便利國際經貿和人員往來。加入公約

是中方擴大涉外文書流轉領域制度性開放的重要舉措，將帶來兩大紅利：

一是大幅降低文書跨國流轉的時間和經濟成本，對普通公民意味可以更加方便快捷地辦理在

海外可能需要的文書，例如健康證明、駕照證明、戶口證明、學位證明等。加入公約後，辦妥一

份出國使用的文書，時間可從大約２０多個工作日減至幾個工作日，費用也會大幅下降。每年可

為中外人員和企業節省３億多元人民幣的辦證費用。締約國之間辦理文書流轉的手續時間平均能

減少大約９０％。



＊外商投資出口中國毋須再為商業文書辦領事認證＊



二是優化營商環境。加入公約後，有意向中國投資出口的外國企業，毋須再為商業文書辦理

領事認證。中方超過７０％的出口貿易涉及的商事文書也將因此受益。

毛寧表示，中方期待與各方一道努力，共同推動公約順利實施，進一步便利國際經貿和人員

的往來。（ｓｌ）

