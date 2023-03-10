  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/03/2023 17:19

《中國要聞》中國加入取消外國公文書認證要求公約，１１月生效

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部發言人毛寧表示，中國駐荷蘭大使團８日代表中方
正式向《取消外國公文書認證要求的公約》保管機關荷蘭外交部遞交了加入書，標誌著中國正式
加入公約，而公約將於１１月上旬在中國生效實施。
　
＊簡化公文書跨國流轉程序，辦理時間及費用大降＊
　
　　毛寧介紹，公約主要作用為簡化公文書跨國流轉程序，便利國際經貿和人員往來。加入公約
是中方擴大涉外文書流轉領域制度性開放的重要舉措，將帶來兩大紅利：
　　一是大幅降低文書跨國流轉的時間和經濟成本，對普通公民意味可以更加方便快捷地辦理在
海外可能需要的文書，例如健康證明、駕照證明、戶口證明、學位證明等。加入公約後，辦妥一
份出國使用的文書，時間可從大約２０多個工作日減至幾個工作日，費用也會大幅下降。每年可
為中外人員和企業節省３億多元人民幣的辦證費用。締約國之間辦理文書流轉的手續時間平均能
減少大約９０％。
　
＊外商投資出口中國毋須再為商業文書辦領事認證＊
　
　　二是優化營商環境。加入公約後，有意向中國投資出口的外國企業，毋須再為商業文書辦理
領事認證。中方超過７０％的出口貿易涉及的商事文書也將因此受益。
　　毛寧表示，中方期待與各方一道努力，共同推動公約順利實施，進一步便利國際經貿和人員
的往來。（ｓｌ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰10/03/2023 17:37  【兩會焦點】王滬寧當選全國政協主席，梁振英何厚鏵連任副主席

其他AH股新聞
More

10/03/2023 17:48  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

10/03/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒３億元，買理想沽小米

10/03/2023 17:40  《國企紅籌》紫金完成仙樂都礦業股權投資，涉資３億元人民幣

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金