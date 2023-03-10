《經濟通通訊社１０日專訊》內地進入流感高峰期，惟流感症狀與新冠感染相似，不少民眾

盼有流感抗原檢測試劑快速診斷所感染的病毒，及早對症治療。內地《第一財經》報道，國內外

都有不少體外診斷產品公司聞風而動，其中英諾特生物（滬：６８８２５３）、萬孚生物

（深：３００４８２）及達安基因（深：００２０３０）等公司的新冠、甲╱乙流三聯檢產品目

前已完成研發，進入臨床試驗或上市申報階段。

華大基因（深：３００６７６）的新冠、甲╱乙流三聯檢試劑盒則已獲得澳洲註冊准入資格

。亞輝龍（滬：６８８５７５）的新冠、甲╱乙流三聯檢試劑亦已於去年下半年獲得日本市場供

貨資質。

不過，上述股份走勢分歧，英諾特生物今日高開２８﹒２８元（人民幣．下同），目前升超

過２％。華大基因升逾１％。萬孚生物今日低開３２﹒３２元，目前跌超過１％；達安基因今日

低開１５﹒８７元，目前跌逾１％。亞輝龍亦跌逾１％。



＊部分三聯檢產品已完成國外上市計劃＊



新冠、甲╱乙流三聯檢產品用於檢測新冠病毒、甲型流感病毒（ＩＦＶ ａ）及乙型流感病

毒（ＩＦＶ Ｂ）的核酸，並加以區分，無需重覆採樣，就能單一或同時檢測３種病毒。

其中萬孚生物透露，旗下新冠╱甲流╱乙流三聯檢試劑已完成研發並獲歐盟ＣＥ認證，具體

上市計劃還在申報中。英諾特生物方面則稱，其新冠╱甲流╱乙流三聯檢試劑已進入臨床試驗階

段，何時國內註冊上市仍待藥監局方面審批和推進。達安基因方面稱，相關三聯檢產品已研發成

功並進入申請註冊階段。報道指，由於國內註冊門檻較高，萬孚生物等企業將三聯檢產品送至國

外認證，部分已完成當地的上市計劃。（ｓｌ）

