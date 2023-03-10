《經濟通通訊社１０日專訊》廣東省政務服務數據管理局昨召開服務實體經濟製造業推動高

質量發展新聞通氣會，會上廣東省政務服務數據管理局業務統籌處副處長羅霞透露，該局與廣東

省商務廳正搭建「廣東省推動產業有序轉移招商引資對接平台」，該平台對內打通廣東各級招商

部門的招商資源，對外打通珠三角及粵東西北、粵港澳大灣區以及海內外企業客商用戶投資信息

，推動內外資招商引資一體化。



＊擬１０月前形成全省招商數據庫及招商地圖＊



羅霞表示，目前該平台首期開發設計工作已基本完成，功能包括招商引資信息發布、查閱、信息

統計和政企溝通等，廣州市、珠海市、汕尾市、中山市、江門市、陽江市、肇慶市、韶關市翁源

縣、惠州市博羅縣、揭陽市高新區等，將是該平台上線試點單位，各試點正開展招商信息收集整

理工作，預計今年３月底開始試運行，並計劃在１０月前形成全省的招商數據庫和招商地圖，支

撐廣東省產業有序梯度轉移，服務內外資一體化招商引資。



＊平台動態更新，解決信息分散信息不對稱等問題＊



羅霞又介紹，該平台以「讓客商少跑腿、讓數據多跑路」為核心理念，以推動內外資招商引資一

體化為目標，通過打造動態更新的招商數據庫和招商地圖，改變傳統線下招商業務模式，優化招

商工作流程，解決招商工作存在的「缺少支撐、信息分散、各自為戰」，市縣政府、產業園區、

投資企業、商會協會等工作中信息不對稱的問題，提高招商工作效率。該平台還將透過加強招商

信息的匯聚、統計、分析和展示，推動招商引資服務全產業、可視化、智能化，加快項目落地。

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