《經濟通通訊社１０日專訊》全國兩會要求把恢復和擴大消費擺在優先位置，穩住大宗消費

，工信部長金壯龍更直言要穩住新能源汽車等大宗消費，各地政府近日陸續推出新能源汽車鼓勵

政策，車企亦展開降價促銷。山東威海市政府宣布，決定在今年１月１日至６月３０日展開汽車

促銷活動，總金額為１０００萬元（人民幣，下同），其中購買新能源車，最高補貼６０００元

；若報廢舊車買新車，每輛車增加１０００元補貼。



＊先搶資格券再領消費券＊



山東威海市政府微信公眾號「威海發布」今日發文，威海市商務局聯合市財政局印發《關於

印發２０２３年威海市汽車、餐飲消費券活動實施方案的通知》，其中汽車消費券總金額為

１０００萬元，只要是在今年１月１日至６月３０日期間，在威海市汽車銷售企業購買７座位及

以下乘用車（只限買新車），並在威海掛牌的個人消費者，即可於本月１７日早上１０時起，先

搶取資格券，然後提交買車收據等資料，通過審核即可領取消費券。資格券先搶先得，搶完即止

。

其中購買新能源車，車輛價格為２０萬元及以上，每輛發放消費券６０００元；１０萬元以

上不足２０萬元，每輛發放４０００元消費券；不足１０萬元，每輛發放３０００元消費券。

購買燃油車，車輛價格２０萬元及以上，每輛發放消費券５０００元；１０萬元以上不足

２０萬元，每輛發放３０００元消費券；不足１０萬元，每輛發放２０００元消費券。

報廢舊車購置新車，每輛車增加１０００元消費券。（ｓｌ）

