《經濟通通訊社１０日專訊》胡潤研究院今日（１０日）發布２０２２年財富報告，顯示截

至２０２２年１月１日，中國（包括港澳台）擁有６００萬元（人民幣．下同）資產的「富裕家

庭」已達５１８萬戶，同比增１０萬戶，增幅２﹒１％。擁有千萬元資產的「高淨值家庭」達

２１１萬戶，同比增５萬戶，增２﹒５％。擁有億元資產的「超高淨值家庭」達１３﹒８萬戶，

同比增４６００戶，增３﹒５％。擁有３０００萬美元的「國際超高淨值家庭」達９﹒２萬戶，

同比增３６００戶，增４﹒１％。

其中，擁６００萬元可投資資產的富裕家庭達１８６萬戶，增幅１﹒９％。擁千萬元可投資

資產的高淨值家庭達１１１萬戶，增１﹒３％。擁億元可投資資產的超高淨值家庭達８﹒２萬戶

，增３﹒７％。擁３０００萬美元可投資資產的國際超高淨值家庭達５﹒８萬戶，增３％。

胡潤表示，中國富裕家庭最集中的前３０名城市，佔全國富裕家庭總數的６８％，北京居首

，其他前３０名北方城市還有天津、大連、青島、徐州和瀋陽。中國高淨值家庭最集中的城市，

前三大分別是北京、上海和香港，其次是深圳和廣州，再其次是杭州和寧波。

中國富裕家庭增加最多的是上海、北京、廣東和浙江，佔全國增加總數的六成，主因是上海

、蘇州、北京、深圳和廣州等一線城市豪宅市場火熱，單價１５萬元以上的豪宅成交量翻一倍。

內地股市也帶動富裕家庭數量增長，上證綜指和深證成指仍分別上漲５％和３％，創業板上漲

１２％。



＊疫下４３％財富人群認為是投資好機會＊



此外，胡潤在北京、上海、廣州、深圳、香港等城市訪問了２０多位財富人士，並隨機抽樣

２６個省市區逾５００名財富人士進行問卷調查，發現本年度財富人群投資狀態的整體焦慮程度

為６﹒９分，其中高分段（７╱８╱９分）人群佔六成，國際經濟形勢（６０％）、國內經濟形

勢（５１％）、全球政治局勢（４７％），是對自身投資影響最大的外部因素。疫情下投資心態

則有４３％表示「更積極」，接近上年比例（４７％），主要認為危中有機，投資好機會、新機

會不斷湧現。家庭淨資產５０００萬以上的財富人群尋找新投資途徑、新賽道的心情相對「更急

切」（２０％）。

咨詢規劃類（４３％）成為最受財富人群歡迎的金融機構衍生服務板塊，法律咨詢、保險規

劃、稅務規劃等需求顯著。後疫情時代，財富人群對居家健康管理咨詢（３８％）、專家電話問

診（３２％）、情緒調節與心理疏導（３２％）等身心健康管理類衍生服務需求，超過體檢類

（１７％）和掛號、會診等就醫安排類服務（２５％）。「直播熱」亦蔓延至金融業，直播內容

選擇上，「投資答疑」（４４％）、「大咖對談」（４３％）和「時政解讀」（３７％）獲得最

高選，「情感心理」（３０％）和「養生健康」（２８％）則具備可觀受眾。（ｓｌ）

