《經濟通通訊社記者吳迪、黃燕明１０日北京專電》全國兩會繼續在京舉行，港區人大代表

，中手游（００３０２）聯合創始人及副董事長冼漢迪在兩會期間接受《經濟通通訊社》專訪表

示，他今年在人大會議上建議，試點開放港人在內地投資創業互聯網企業，促內地互聯網發展。

冼漢迪指出，長期以來，內地互聯網行業都存在一定執業資格要求，例如互聯網資訊經營許

可證（ＩＣＰ證）、互聯網出版許可證等，外資都受到限制，而港資亦屬外資之列，同樣也都受

限。他建議，允許在試點區域內成立經過資格審查的互聯網企業或投資機構，在申請與互聯網行

業相關資質時，不用再受外資身份限制，從而吸引更多港澳人士落戶開展業務。他指，由於互聯

網行業涉及許多法律、安全等問題。規管是理所當然，但愈來愈多香港青年到內地參與科創事業

，若能在管控方面有所調整，相信將更有利於港人在內地的發展。



＊中手游合作「文心一言」：ＮＰＣ與玩家智能交互對話＊



ＣｈａｔＧＰＴ的出現令ＡＩ技術在全球範圍掀起熱潮，中手游也成為百度ＡＩ聊天機器人

「文心一言」首批生態合作夥伴，冼漢迪指，中手游將應用文心一言的技術，在《仙劍世界》的

遊戲內首先實現ＮＰＣ（ｎｏｎ－ｐｌａｙｅｒ ｃｈａｒａｃｔｅｒ，非玩家角色）智能交互

的功能。ＮＰＣ可以獲得獨立的人物故事背景和個人性格，並與玩家自由對話，ＮＰＣ可根據設

定的性格作出反應，進而影響到遊戲後續劇情發展。

他表示，ＡＩ技術對遊戲行業產生重大利好，主要通過兩方面實現，首先是類似這種遊戲內

智慧交互等提升用戶的沉浸體驗，並通過收集使用者選擇加入的資料並分析使用者行為來瞭解遊

戲玩家的遊戲方式、他們最深入或最頻繁參與的地方以及哪些因素導致他們離開遊戲，從而讓開

發人員進一步優化遊戲設計，提升用家的投入度。

其次，未來可以在研發和運維上大幅降低遊戲公司的成本，通過跨語言的深度語義理解和生

產能力，在批量製圖、遊戲劇情開發等內容創作生成以及智慧搜索營銷等領域，會有助企業降低

成本達到提升遊戲的盈利空間。



＊元宇宙問題在於硬件及高質內容不夠豐富，用戶留存低＊



元宇宙概念在去年被熱炒，不過今年初騰訊、字節等互聯網大廠元宇宙及ＶＲ部門裁員新聞

頻出，有聲音指元宇宙發展進入瓶頸，冼漢迪認為，目前元宇宙發展面對的問題，主要因為目前

的硬體配套只能夠提供視覺、聽覺、和部分的觸覺等感知技術，距離完整的沈浸式體驗還有很大

的不足；此外高品質體驗內容不夠豐富導致使用者留存低。

不過他仍長遠看好元宇宙的未來，他指，隨著５Ｇ、６Ｇ技術發展，頻寬及延遲度進一步降

低，加上硬件的更新迭代、高品質引擎廣泛使用和類似ＡＩＧＣ等新技術的引進，將來元宇宙將

會為用家帶來更好沈浸式體驗。

他表示，中手游在元宇宙方面亦有布局，旗下《仙劍世界》將會成為國內首個國風元宇宙平

台，聚合國風愛好者和實體產業業態，拓展國風文化消費市場。

