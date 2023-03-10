《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，２月人民幣貸款增加１﹒８１萬億元（人民幣

．下同），同比多增５９２８億元，高於市場預期１﹒５萬億元。分部門看，住戶貸款增加

２０８１億元，其中，短期貸款增加１２１８億元，中長期貸款增加８６３億元；企（事）業單

位貸款增加１﹒６１萬億元，其中，短期貸款增加５７８５億元，中長期貸款增加１﹒１１萬億

元，票據融資減少９８９億元；非銀行業金融機構貸款增加１７３億元。

２月末，本外幣貸款餘額２２６﹒７１萬億元，同比增長１０﹒８％。月末人民幣貸款餘額

２２１﹒５６萬億元，同比增長１１﹒６％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒３個和０﹒１

個百分點。



＊２月外幣存款餘額降＊



２月末，本外幣存款餘額２７４﹒３４萬億元，同比增長１１﹒８％。月末人民幣存款餘額

２６８﹒２萬億元，同比增長１２﹒４％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒６個百分點。

２月份人民幣存款增加２﹒８１萬億元，同比多增２７０５億元。其中，住戶存款增加

７９２６億元，非金融企業存款增加１﹒２９萬億元，財政性存款增加４５５８億元，非銀行業

金融機構存款減少５１６３億元。

２月末，外幣存款餘額８８２８億美元，同比下降１６﹒２％。２月份外幣存款減少５０億

美元，同比多減３４７億美元。（ｃａ）

