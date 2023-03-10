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AH股新聞

10/03/2023 16:41

【聚焦數據】內地２月新增人民幣貸款１﹒８１萬億元，高預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，２月人民幣貸款增加１﹒８１萬億元（人民幣
．下同），同比多增５９２８億元，高於市場預期１﹒５萬億元。分部門看，住戶貸款增加
２０８１億元，其中，短期貸款增加１２１８億元，中長期貸款增加８６３億元；企（事）業單
位貸款增加１﹒６１萬億元，其中，短期貸款增加５７８５億元，中長期貸款增加１﹒１１萬億
元，票據融資減少９８９億元；非銀行業金融機構貸款增加１７３億元。
　　２月末，本外幣貸款餘額２２６﹒７１萬億元，同比增長１０﹒８％。月末人民幣貸款餘額
２２１﹒５６萬億元，同比增長１１﹒６％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒３個和０﹒１
個百分點。
　
＊２月外幣存款餘額降＊
　
　　２月末，本外幣存款餘額２７４﹒３４萬億元，同比增長１１﹒８％。月末人民幣存款餘額
２６８﹒２萬億元，同比增長１２﹒４％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒６個百分點。
　　２月份人民幣存款增加２﹒８１萬億元，同比多增２７０５億元。其中，住戶存款增加
７９２６億元，非金融企業存款增加１﹒２９萬億元，財政性存款增加４５５８億元，非銀行業
金融機構存款減少５１６３億元。
　　２月末，外幣存款餘額８８２８億美元，同比下降１６﹒２％。２月份外幣存款減少５０億
美元，同比多減３４７億美元。（ｃａ）

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