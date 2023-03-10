《經濟通通訊社１０日專訊》一場從新能源汽車開啟，席捲燃油車的「降價潮」正在內地迅

速蔓延。據內媒統計，目前至少已布３０個汽車品牌參與降價，最高優惠超過１０萬元（人民幣

．下同）。業界人士表示，新一輪的降價潮對終端消費者是利好，而受市場競爭加劇、原材料降

價等因素影響，汽車市場的降價潮或仍將持續。

寶馬近期推出大幅促銷優惠活動，旗下純電車型ＢＭＷ ｉ３降幅高達１０萬元以上。以

ＢＭＷ ｉ３ ｅＤｒｉｖｅ ３５Ｌ為例，其官方指導價為３５﹒３９萬元，部分４Ｓ店優惠

後售價為２４﹒８萬元。

比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）官微最新消息，從今日至３月３１日開展專項

限時營銷活動，宋ＰＬＵＳ車系下訂即可尊享８８元抵扣６８８８元購車款，海豹下訂即可尊享

８８元抵扣８８８８元購車款。



＊東風系降價幅度高達９﹒８萬元＊



自１月份特斯拉率先下調產品價格後，內地車企紛紛跟進。近日，一組關於「湖北史上最強

購車優惠季開啟」的宣傳海報，引發市場熱議。據報３月開始，湖北省聯合多家車企推出政企購

車補貼，參與購車補貼的包括東風本田、東風日產、東風風神、東風標致、東風雪鐵龍、廣汽本

田等多個合資和自主品牌，補貼力度從５０００元至９萬元不等，有效期為３月１日至３月３１

日。

東風車系的補貼力度最為猛烈，降價幅度高達９﹒８萬元，震驚廣大網友。以指導價

２１﹒１９萬元的東風雪鐵龍Ｃ６共創版為例，政企綜合補貼後僅需１２﹒１９萬元，補貼金額

高達９萬元。據內部人士透露，此次史無前例的降價活動，引起了消費者瘋狂哄搶，目前湖北省

已經沒有Ｃ６現車可賣。

另外，中國一汽推出「旗惠吉林億元限時惠民補貼」活動，補貼總額達１﹒５億元，單車補

貼金額最高可達３７０００元。本次惠民補貼活動自３月１日持續至３月３１日。



＊汽車消費疲軟，庫存壓力大＊



事實上，此次引發汽車降價潮與近期汽車消費疲軟有關，經銷商整體庫存壓力較大，資金流

轉情況較差。從銷量數據看，汽車市場２０２２年低迷的銷售表現延續到了２０２３年。根據乘

聯會７日發布數據顯示，初步統計，２月份乘用車市場零售１３６﹒４萬輛，同比增長９％，較

上月增長６％，今年以來累計零售２６５﹒７萬輛，同比下降２１％。

具體來看，東風汽車旗下的東風本田、東風日產、東風雪鐵龍等多個品牌均出現銷量大幅下

滑的情況。其中，東風本田汽車前２個月累計銷量同比更是下滑達４８﹒８２％，近乎「腰斬」

。

值得留意的是，今年７月１日起，被稱為最嚴苛排放標準的「國六Ｂ」將正式實施，此前使

用「國六Ａ」排放標準車型過渡的車企必須在７月１日前加大庫存清理力度。（ｃａ）

