《經濟通通訊社３１日專訊》京城機電股份（００１８７）（滬：６００８６０）公布，截
至去年１２月３１日止全年純利１８３０﹒２萬元（人民幣．下同），而上年同期淨虧損
２３２８﹒２萬元；每股盈利４分，不派末期息。
期內營業總收入１３﹒７２億元，升１６﹒０３％；除稅前溢利２１３５﹒２萬元，而上年
同期稅前虧損３７０７﹒７萬元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/03/2023 07:52
《國企紅籌》京城機電全年虧轉盈１８３０﹒２萬人幣，不派息
《經濟通通訊社３１日專訊》京城機電股份（００１８７）（滬：６００８６０）公布，截
至去年１２月３１日止全年純利１８３０﹒２萬元（人民幣．下同），而上年同期淨虧損
２３２８﹒２萬元；每股盈利４分，不派末期息。
期內營業總收入１３﹒７２億元，升１６﹒０３％；除稅前溢利２１３５﹒２萬元，而上年
同期稅前虧損３７０７﹒７萬元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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