《經濟通通訊社３１日專訊》京城機電股份（００１８７）（滬：６００８６０）公布，截

至去年１２月３１日止全年純利１８３０﹒２萬元（人民幣．下同），而上年同期淨虧損

２３２８﹒２萬元；每股盈利４分，不派末期息。

期內營業總收入１３﹒７２億元，升１６﹒０３％；除稅前溢利２１３５﹒２萬元，而上年

同期稅前虧損３７０７﹒７萬元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

