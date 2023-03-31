《經濟通通訊社３１日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利１１０﹒５３億元（人民幣．下同），跌１７％，每股純利１﹒１８

元，派末期股息每股４５分。

該集團指，收入、其他收入及收益總計４６８億元，跌９﹒８３％，加權平均淨資產收益率

７﹒４９％，下降２﹒３５個百分點。（ｗｈ）



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