《經濟通通訊社３１日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利１１０﹒５３億元（人民幣．下同），跌１７％，每股純利１﹒１８
元，派末期股息每股４５分。
該集團指，收入、其他收入及收益總計４６８億元，跌９﹒８３％，加權平均淨資產收益率
７﹒４９％，下降２﹒３５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
31/03/2023 07:51
《國企紅籌》華泰證券（０６８８６）去年少賺１７％，派息４５分
《經濟通通訊社３１日專訊》華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利１１０﹒５３億元（人民幣．下同），跌１７％，每股純利１﹒１８
元，派末期股息每股４５分。
該集團指，收入、其他收入及收益總計４６８億元，跌９﹒８３％，加權平均淨資產收益率
７﹒４９％，下降２﹒３５個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰